Stefano De Martino, clamoroso retroscena sentimentale: rivelazione choc

Stefano De Martino si definisce da tempo single, ma è davvero così? In rete è spuntato un clamoroso retroscena sulla sua vita sentimentale.

Stefano De Martino, da quando si è conclusa, in maniera più che definitiva, la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, si professa single, ma è realmente così? Gli utenti della rete non sembrano voler credere che nel cuore del ballerino partenopeo ci sia posto soltanto per suo figlio e per il cane, convinti che in realtà stia nascondendo qualcosa. O meglio: qualcuno.

Per questo motivo in giro per i social provano a scovare indizi pronti a provare la loro tesi e chiedono ai maggiori influencer di gossip se i loro sospetti siano fondati o meno. Nelle scorse ore a fare maggiore chiarezza sulla vita sentimentale di Stefano De Martino, ci ha pensato Alessandro Rosica, noto influencer che sul web si occupa di tutto ciò che riguarda la cronaca rosa nostrana.

Una fan del giudice di Amici gli ha chiesto maggiori informazioni sull’ex di Belen e lui non si è di certo tirato indietro. Ecco che cosa ha rivelato su di lui.

“Stefano De Martino si diverte”: il retroscena sentimentale spiazza i fan

Alessandro Rosica ha rivelato che Stefano De Martino, nonostante abbia più volte dichiarato di aver smesso di professare la religione delle donne, dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, si “diverta” e nemmeno poche con alcune giovani e belle colleghe. Facendo nascere il sospetto che ci sia molto di più di semplici flirt estivi.

“Si diverte, si diverte“ ha esordito il noto influencer, rispondendo alla curiosità di un utente della rete che voleva sapere maggiori dettagli sulla vita sentimentale del bel conduttore partenopeo. “Fidati, che non appena potrò parlare lo farò“ ha assicurato, pronto a rivelare maggiori dettagli. “Comunque non fa nulla di male. E’ single, no?” ha chiesto in maniera retorica, facendo intuire che dietro le sue parole ci sia molto di più. “Tutte ragazzette belle, giovani e in carriera” ha poi proseguito. “Non posso dire altro per ora, scusatemi” ha poi concluso. “Ma fate due più due“ ha infine aggiunto, ma che cosa avrà voluto dire con le sue parole? Stefano De Martino si è fidanzato in gran segreto forse?

Durante le scorse settimane, si è a lungo parlato di un flirt tra lui e Paola Di Benedetto, che ha da poco terminato la sua relazione con il cantante Federico Rossi. Si riferiva forse a questo o c’è qualcosa, com’è giusto che sia, che il pubblico non conosce sul proprio beniamino? Non ci resta che attendere per saperne di più.