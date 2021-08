Qual è il look di Cecilia Rodriguez a Ibiza? Top crochet e jeans skinny bianco!

L’estate non è ancora finita, e con essa i look trendy delle star! Chi sarà la protagonista della rubrica ” i look più IN delle star” di oggi? Cecilia Rodriguez! Ecco il suo look tutto da copiare, in vacanza a Ibiza!

L’estate è il momento più bello dell’anno. Perché anche se il caldo atroce manipola le nostre giornate a suo piacimento, in estate tutto è più bello!

Possiamo andare al mare, farci una passeggiata in città senza girare con giubbotto e ombrello, goderci le giornate estive con più ore di sole. In più, i nostri outfit si tingono di colori pastello e gonne svolazzanti, che ci fanno sentire come delle principesse appena uscite da un film Disney!

Ma c’è di più! C’è un altro motivo per essere felici in estate! Volete sapere quale? Le star vanno in vacanza e sfoggiano look sfavillanti che non dobbiamo assolutamente perdere!

Si perché noi di CheDonna, che amiamo la moda quanto il gossip, cioè tanto, non possiamo farci sfuggire l’occasione per vedere cosa stanno facendo le nostre influencer preferite o personaggi televisivi del momento, e analizzare, per poi ricreare, i loro outfit!

Allora perché non iniziare subito la guida di stile di oggi? Secondo voi chi sarà il protagonista del look estivo in vacanza di oggi?

Parleremo di lei, la sorella più amata d’Italia, ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, programma nel quale ha trovato l’amore. Avete capito? Bravissime! Oggi come protagonista della nostra guida di stile ci sarà Cecilia Rodriguez, o meglio, il look indossato da Cecilia Rodriguez a Ibiza e postato sul suo feed di Instagram solo due giorni fa.

Si, perché la bella Cechu, come i fratelli Jeremia e Belen sono soliti chiamarla, sta trascorrendo le sue vacanze a Ibizia con il suo fidanzato Ignazio Moser e altri amici, tra cui Tony Effe della Dark Polo Gang.

Tra un bagno e un altro, un viaggetto in barca e un altro, Cecilia Rodriguez ci ha mostrato un look che noi amanti sfrenate della moda non potevamo farci sfuggire.

Volete vedere quale? E allora diamo il via alla guida di stile di CheDonna di oggi, che vedrà come protagonista il look estivo in vacanza ad Ibiza di Cecilia Rodriguez!

Cecilia Rodriguez è in vacanza a Ibiza! Vediamo insieme il suo look e come ricrearlo!

Cecilia Rodriguez indossa un look composto da alcuni degli elementi più trendy dell’estate 2021! Vediamo quali:

top marrone crochet: il colore marrone utilizzato in estate è uno degli ultimissimi trend in fatto di colori. Dopo una primavera passata tra il fucsia, l’arancione e il verde, sentiamo la necessità di tornare ad un colore caldo, ma scuro. Il marrone, quindi, è la scelta migliore! In più se siete in vacanza al mare, il colore marrone farà risaltare ancora di più la vostra tintarella. Il tessuto crochet, invece, è uno dei tessuti di tendenza in assoluto dell’estate 2021. Vanno bene i top, i vestiti, le borse. Basta che siano crochet! Quindi ecco come un solo capo unisca due trend in uno!

pantalone skinny bianco : il pantalone bianco aderente è l'evergreen in fatto di moda. È quel pantalone che non può e non deve mancare nell'armadio. Risolve qualunque situazione e qualunque outfit. Infatti Cecilia Rodriguez, sotto al top crochet marrone, abbina un pantalone skinny, quindi aderente, a vita alta, bianco, stringato sulla schiena. Abbinamento semplice, ma azzeccato!

cappello in feltro a tesa larga: ve lo diciamo sempre, gli accessori solo l'elemento che conferiscono quel tocco in più al look. In questo caso, infatti, l'accessorio fa la differenza. Cecilia Rodriguez completa il suo look utilizzando un cappello in feltro color camel a tesa larga. I colori si abbinano perfettamente con i colori dell'outfit e il modello valorizza il viso della bella Cecilia.

Tutti i capi indossati da Cecilia Rodriguez sono di Shein. Se però siete persone che non amano comprare online ma preferiscono provare, ho la soluzione per voi.

Ho selezionato due capi simili a quelli indossati da Cecilia Rodriguez, entrambi acquistabili da Zara!

top bralette crochet panna: questo top ha la forma di una bralette, quindi può essere indossato da solo a vista o sotto una camicia scollata. Ha il tessuto crochet, ossia all’uncinetto, e ha un costo di € 25,95.

questo top ha la forma di una bralette, quindi può essere indossato da solo a vista o sotto una camicia scollata. Ha il tessuto crochet, ossia all’uncinetto, e ha un costo di € 25,95. pantalone bianco skinny: taglio capri, ossia corto in caviglia, il pantalone bianco di Zara è il MUST-HAVE di ogni armadio che si rispetti. Costo? € 19,95.

E anche oggi abbiamo visto come essere trendy, senza spendere molto.

Basta solo sapere cosa acquistare e il gioco è fatto!

Anche per oggi termina qui la guida di stie più social di sempre, oggi incentrata sull’outfit di Cecilia Rodriguez ad Ibiza!

Vi è piaciuto il look di oggi? E allora non potete perdere l’outfit di domani!

Ne vedrete delle belle!

Emanuela Cappelli