Paola di Benedetto in vacanza a Ibiza! Quali saranno i suoi look estivi?

Per la rubrica “i look più IN delle star in vacanza” chi avremo come protagonista di oggi? Paola di Benedetto! E allora siete pronte a analizzare e studiare il suo look con noi? Ecco la guida di stile più social di sempre!

Continuano le vacanze per le nostre influencer preferite e per tutto lo star system. E con esse le star continuano a sfoggiare i loro look sfavillanti!

Da Ibiza a Porto Cervo, da Mykonos a Positano, seguiremo in tutto e per tutto le influencer, modelle e personaggi pubblici più famosi d’Italia. Per studiare i loro look e riproporli, a basso costo!

Oggi parleremo infatti di un look estivo indossato a Ibiza dalla show girl italiana Paola di Benedetto!

La bella Paola, tramite il proprio profilo Instagram, ci ha mostrato di aver trascorso alcuni giorni ad Ibiza e che attualmente si trova a Formentera insieme ad altri personaggi famosi, come ad esempio Aurora Ramazzotti.

Insomma, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin si sta godendo la sua estate all’insegna di mare, relax e amiche!

Ma veniamo a noi: perché ci interessano tanto le sue vacanze? Perché Paola di Benedetto ha sfoggiato un look che noi, perfette fashion victim, non possiamo farci sfuggire!

E allora iniziamo subito con la guida di stile più social e attuale di sempre: diamo il benvenuto a Paola di Benedetto e al suo look total silk!

Il look di Paola di Benedetto fa impazzire il web! Sai come ricrearlo? Ecco la guida di stile che fa per te!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile parlando dell’outfit della protagonista di oggi, Paola di Benedetto!

la show girl ha postato sul suo feed di Instagram un foto in cui indossava una blusa azzurra in seta, all’interno di una gonna pareo in colorazione sfumata, dall’arancio all’azzurro, anch’essa in seta. Una hand bag bianca in pelle e un sandalo stringato alla schiava con tacco.

Il look nel complesso lega molto bene, perché la camicia e la gonna dello stesso tessuto si sposano alla perfezione, e la scarpa stringata con la borsa bianca vanno a conferire al total look un effetto pieno e chic che rende perfetto tutto l’abbinamento!

Che voto diamo oggi a Paola di Benedetto e al suo look? Un bel 9! Look chic ma di tendenza, abbinato molto bene ma senza esagerare. Quindi Paola di Benedetto, ottimo lavoro!

Arriviamo alle note dolenti delle nostre guide di stile: quanto costa il total outfit? La camicia e la gonna pareo (di super tendenza nell’estate 2021) sono dello stesso brand, ossia Sleep no More, made in Italy. Entrambi i capi sono interamente composti di seta e per questo il loro costo è un pochino elevato. La blusa ha un costo di € 237.00 e la gonna pareo di € 187,00. La hand bag, ossia borsa a mano è di Bottega Veneta, e i sandali invece sono di Benedetta Boroli, un brand di scarpe di lusso Made In Italy.

Diciamo che per essere un look da utilizzare per una serata o una cena fuori, è leggermente impegnativo dal punto di vista economico.

E se vi dicessi che ho la soluzione per voi? Mi credereste?

Ebbene si! Ho selezionato per voi due capi necessari per ricreare il total look di Paola di Benedetto, ma a basso costo, e tutti interamente di Pull & Bear!

il primo capo è la gonna pareo, a fantasia a scacchi nei toni del rosa e arancio, ma disponibile in moltissimi altri colori. Costo € 17,99.

il secondo è la camicia kimono in cotone. Indossata sopra alla gonna pareo, il taglio kimono è perfetto. Farà si che la gonna diventi il pezzo forte del look, accostandosi perfettamente alle forme della gonna. Costo? € 17,99.

Vedete com’è facile creare un look di tendenza a poco? Basta solo sapere cosa acquistare e come abbinarli! Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, pronti ad aiutarvi in qualunque situazione “stilistica”!

Anche per oggi volge al termine la nostra guida di stile, incentrata su Paola di Benedetto e il suo look total silk che ha fatto impazzire il web, e anche noi!

Cosa ci rimane da fare? Aspettare! Si, perché la prossima guida di stile vi lascerà a bocca aperta!

Nel frattempo? Create il vostro outfit trendy, magari ispirato al look della protagonista della guida di stile di oggi! Vi prometto che sarete al top!

Emanuela Cappelli