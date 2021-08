Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno da pochi mesi insieme, ma nonostante ciò hanno preso un’importante decisione per le loro vite.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che gli ha cambiato la vita, considerato che sono entrati nella casa più spiata d’Italia da single e sono usciti più innamorati che mai facendo sognare milioni di italiani.

Dopo la fine del programma, in molti però erano convinti che i due si sarebbero detti addio al più presto in quanto il loro sentimento sarebbe stato dettato dalla voglia di visibilità più che da un reale amore. La coppia, settimana dopo settimana, ha dimostrato l’esatto contrario. Tant’è che nelle scorse ore, attraverso l’influencer Alessandro Rosica, è arrivata una vera e propria clamorosa novità sulla loro vita che li cambierà per sempre. Sì perché, secondo quanto rivelato da Rosia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vogliono sposarsi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? Il gossip bomba spiazza

E’ bene precisare che almeno per il momento, Giulia e Pierpaolo non hanno ancora confermato tale indiscrezione sul loro conto, ma l’influencer è apparso piuttosto convinto della notizia, rivelando che la giovane coppia, nonostante sia insieme da qualche mese, abbia deciso di organizzare il loro matrimonio. Segno, dunque, che non solo il loro sentimento nella casa del GF Vip era più autentico e vero che mai.

“Pierpaolo e Giulia presto sposi“ esordisce l’influencer. “I due starebbero organizzando il futuro matrimonio, con tanto di famiglia, quindi un figlio” ha poi scritto, fornendo maggiori dettagli su questo possibile matrimonio tra i due. “Sempre più certa la loro storia d’amore” ha aggiunto, ribadendo che contrariamente a quanto alcuni sospettano, l’ex velino moro di Striscia La Notizia e la bella modella di origini persiane si amavano davvero. Tant’è che lei, per il suo compleanno, gli ha scritto una lettera a cuore aperto che lo ha commosso come non mai.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno davvero pensando alle nozze? Almeno per il momento non è dato saperlo, anche se il noto influencer ha fornito spesso e volentieri notizie che si sono rivelate essere vere. Non ci resta dunque che attendere conferme ufficiali da parte della coppia, che almeno per il momento non ha ancora confermato o smentito il gossip che li riguarda, ma una cosa soltanto sembra essere certa.

Il loro sentimento è più reale che mai e non fanno altro che dimostrarlo giorno dopo giorno e se la notizia dovesse rivelarsi essere vera, non possiamo che fargli i nostri più sinceri auguri per questo inatteso matrimonio.