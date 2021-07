Paola Di Benedetto e Stefano De Martino, è amore? Lei vuota il sacco

Paola Di Benedetto e Stefano De Martino sono una coppia? Lei ha rotto il silenzio, rivelando che cosa c’è dietro la loro relazione.

Paola Di Benedetto è tornata ad essere una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa nostrana. Prima per aver annunciato la rottura, questa volta sembrerebbe essere definitiva visto che lo ha definito un amico e non più un fidanzato, con il cantante Federico Rossi ed ora perché secondo recenti indiscrezioni avrebbe iniziato una relazione con lo scapolo d’oro d’Italia Stefano De Martino.

Ai microfoni di Whoopsee, l’ex madre Natura, seppur non ami particolarmente parlare di quella che è la sua vita privata, ha provato a fare chiarezza rivelando se c’è o non c’è qualcuno nella sua vita dopo la fine della sua storia con Federico Rossi e, rullo di tamburi, Paola Di Benedetto si è definita single ma i suoi fedeli sostenitori non hanno escluso che Stefano De Martino non faccia parte della sua vita. Anche se non come fidanzato.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto flirt, lei chiarisce: “Sono single”

Paola Di Benedetto ha chiarito che almeno per il momento non si è fidanzata e che non ha tutta questa brama o voglia di innamorarsi. Bisogna ricordare, infatti, che l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è giovanissima ed ha tutta la vita davanti. Quando l’amore arriverà lei sarà lì pronta ad accoglierlo, ma al momento non ha alcuna voglia di affrettare le cose.

“L’amore? Che ti devo dire, nulla di nuovo” ha raccontato la Di Benedetto durante il corso dell’intervista. “Non c’è molto da dire quindi. Diciamo che al momento non è in programma, nel senso che non ho questa fretta di innamorarmi o di cercare la persona giusta“ ha ammesso senza troppi giri di parole.

“È anche vero che ho 26 anni, che insomma vorrei godermi la vita com’è giusto che sia, come tutti devono fare a prescindere” ha poi riflettuto, dopo di tutto Paola esce da una storia importante ed è giusto che si prenda tutti gli spazi di cui ha bisogno. “Quindi stiamo a vedere, non lo so. Adesso comunque penso al lavoro e mi dedico a quello” ha aggiunto. “L’unica pausa che mi concedo sarà una settimana ad agosto. Andrò con le mie amiche ad Ibiza, ma ci sta” ha poi confidato.

La Di Benedetto ha ammesso di non essersi fidanzata, ma come i suoi fedeli sostenitori hanno notato, non ha assolutamente dichiarato di non star frequentando qualcuno. Molto probabilmente il rapporto tra lei e Stefano De Martino, al momento, è soltanto una conoscenza, ma nulla esclude che le cose tra loro si possano evolvere in maniera diversa. Tant’è che gli utenti della rete hanno già iniziato a fantasticare su di loro, ritenendo che insieme formerebbero una bellissima coppia.

Paola Di Benedetto e Stefano De Martino si stanno conoscendo oppure no? Ai posteri l’ardua sentenza.