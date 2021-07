Mediaset blocca Barbara d’Urso | Nuovo amore di Stefano De Martino | Ex di Amici diventa nonna

Mediaset ridimensiona il ruolo di Barbara d’Urso, mentre Stefano De Martino si gode il suo nuovo amore dopo Belen Rodriguez.

Non è di certo un mistero che Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda dei programmi di Barbara d’Urso, nello specifico quelli che andavano ad occupare la domenica di canale 5, ma non solo. Sembrerebbe che anche Pomeriggio subirà non pochi cambiamenti. In quando dalle due ore che era solito occupare, potrebbe andare in onda soltanto per 45 minuti.

Si mette male, quindi, per la bella conduttrice partenopea ma attenzione perché la notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Barbara d’Urso a Stefano De Martino: tutti i gossip del 2 luglio

Dalla notizia della sospensione dei programmi di Barbara d’Urso, passiamo invece ad una buona notizia: Maria Zaffino, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, è diventata nonna! La ballerina ha comunicato il tutto sui social, in quanto sua figlia ha da poco dato alla luca il suo primogenito e lei diventa nonna a 44 anni. Chi invece diventerà padre per la prima volta è Antonino Spinalbese.

Il compagno di Belen Rodriguez non vede l’ora di conoscere la piccola Luna Marie, che dovrebbe nascere a breve, ma nel frattempo non mancano le indiscrezioni sul suo futuro lavorativo. Pare, infatti, che l’ex hairstylist sia pronto a fare il suo debutto in tv ma in compagnia di suo suocero. Chi invece potrebbe averne uno nuovo, di suocero, è Stefano De Martino. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, secondo recenti indiscrezioni, avrebbe trovato l’amore al fianco di Paola di Benedetto, che ha da poco terminato la sua storia d’amore con il cantante Federico Rossi.

L’ultima notizia del giorno riguarda, invece, una coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Luca ed Elisabetta. I due, infatti, dopo essersi allontanati negli studi Elios di Roma, hanno comunicato sui rispettivi profili social di aver dato una nuova chance al loro amore. Che questa, si spera, sia la volta giusto? Speriamo di sì.

“Se ci sono degli adattamenti che riguardano #Pomeriggio5 sono legati alle scalette di Canale5. Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara d’Urso. […] Tornerà a fare in prime time di intrattenimento su Canale5”. #fairumore ✨ pic.twitter.com/bDPMKrtkcw — Fc Barbara d’Urso (@Fanclub_dUrso) July 1, 2021

Il TG Pettegola di oggi termina qui, ma noi ci rivediamo domani con altre notizie e gossip sui personaggi più amati della tv e non.