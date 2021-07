Antonino Spinalbese, proposta proibita prima della nascita di Luna Marìe. La reazione di Belen

Antonino Spinalbese, prima della nascita di Luna Marie, ha ricevuto un’allettante proposta, ma come avrà reagito Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese è noto al pubblico del piccolo schermo e della rete per essere il nuovo compagno di Belen Rodriguez. Da quando la loro relazione è iniziata, da quasi un anno ormai, lui non si è mai espresso pubblicamente, senza mai concedere alcuna intervista a nessun portale o testata giornalistica. Molto probabilmente, visto che la vita della sua compagna da sempre scaturisce un certo interesse da parte del grande pubblico e per come sono andate le cose con Stefano De Martino, per rispettare una certa privacy nella loro vita.

Ora, però, stando alle nuove indiscrezioni trapelate in rete, le cose sembrerebbero presto cambiare dopo la nascita di Luna Marie, la sua prima figlia e la seconda per la bella modella argentina, in quanto ha ricevuto un’allettante proposta lavorativa. Proposta che non lo vedrebbe da solo, ma spalleggiato da suo suocero. Ma come avrà reagito la Rodriguez di fronte a questa scelta del suo compagno?

Belen Rodriguez glissa su Antonino Spinalbese: lui sarà a Pechino Express?

Il nuovo compagno di Belen, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe stato scelto insieme a suo suocero per prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express, che dovrebbe andare in onda per la prima volta sulle reti Sky. Una proposta decisamente allettante per l’ex hairstylist in quanto insieme al signor Rodriguez sarebbero la prima coppia nella storia del programma a partecipare nelle vesti di suocero e genero.

Come avrà reagito però la bella modella di origini argentine di fronte a questa scelta del suo compagno di debuttare, per la prima volta dall’inizio della loro relazione, sul piccolo schermo degli italiani? Belen ha mantenuto il silenzio. In quanto come rivelato da lei durante le scorse settimane, ha deciso di condividere molte meno informazioni sulla sua vita privata con il popolo della rete. In modo tale da tutelarsi e tutelare le persone che la circondano.

Sicuramente, qualora Antonino Spinalbese sarà a Pechino Express, Belen sarà sicuramente d’accordo con tale scelta. Altrimenti tra i due si sarebbe creata una frattura non indifferente.

Belen e Antonino, che a settembre dovrebbero iniziare un periodo decisamente impegnativo per quanto riguarda la sfera lavorativa della loro vita, al momento non vedono l’ora di poter finalmente conoscere la piccola Luna Marie che dovrebbe venire alla luce tra pochissimi giorni e le attenzioni saranno tutte quante per lei.