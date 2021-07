By

Ti sveliamo tutti i trucchi per creare un curriculum efficace, in linea con il profilo ricercato dall’azienda. Scopri subito come procedere!

Trovare un lavoro non è mai stato semplice, lo sappiamo tutti. Le difficoltà sono addirittura aumentate con la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. Molte aziende hanno chiuso i battenti, definitivamente. Altre, invece, hanno riaperto ma con sacrifici enormi.

Inoltre, bisogna considerare che il mercato del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi anni. C’è una maggiore richiesta di figure specializzate in vari settori, come quello della IT (Information Technology).

Le modalità di reclutamento del personale diventano sempre più specifiche, volte a scandagliare anche la sfera comportamentale del candidato in cerca di lavoro. Si valutano la predisposizione ad interagire in team, l’attitudine a prefissare obiettivi, l’abilità a saper lavorare per progetti e così via.

Alla luce di quanto appena detto, preparare un buon curriculum può fare davvero la differenza. Certo, non esiste il manuale perfetto per scrivere quello più efficace in senso assoluto. Possiamo parlare, più che altro, di buoni consigli e piccole astuzie che possono aiutare nella stesura. Vediamo insieme quali sono!

Ecco come creare un curriculum efficace in pochi step!

Vuoi creare un curriculum che sappia distinguersi dagli altri e che, possibilmente, non venga cestinato dopo il primo colloquio? Ti sveliamo tutti i trucchi per scriverne uno efficace, che possa farti assumere. Riassumiamo di seguito tutti gli step da seguire; prendi subito nota!

Come posso attirare l’attenzione del recruiter? – E’ la prima domanda che devi porti, prima di iniziare a scrivere il tuo curriculum. L’obiettivo è: fare la differenza rispetto agli altri candidati! In tal senso, un’esperienza lavorativa pregressa, magari maturata all’estero, può aiutarti molto.

– E’ la prima domanda che devi porti, prima di iniziare a scrivere il tuo curriculum. L’obiettivo è: fare la differenza rispetto agli altri candidati! In tal senso, un’esperienza lavorativa pregressa, magari maturata all’estero, può aiutarti molto. Devi personalizzare il tuo curriculum – A seconda della posizione e dell’azienda per cui ti candiderai. Il trucco migliore per riuscirci consiste nel partire sempre dall’annuncio di lavoro evidenziando, nel curriculum, quanto è in linea con le tue competenze.

– A seconda della posizione e dell’azienda per cui ti candiderai. Il trucco migliore per riuscirci consiste nel partire sempre dall’annuncio di lavoro evidenziando, nel curriculum, quanto è in linea con le tue competenze. Attenzione al formato! – Da un po’ di anni molte aziende accettano soltanto CV in formato europeo. Inoltre, le multinazionali straniere, preferiscono quelli scritti in lingua inglese.

– Da un po’ di anni molte aziende accettano soltanto CV in formato europeo. Inoltre, le multinazionali straniere, preferiscono quelli scritti in lingua inglese. Non tralasciare nessuna informazione relative ai dati personali – Le prime informazioni sono fondamentali per il recruiter! Parliamo di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e contatti (mail e telefono, preferibilmente cellulare). Completano la scrittura di questa sezione l’inserimento dei link relativi agli account social (su Linkedin e Twitter in particolare).

– Le prime informazioni sono fondamentali per il recruiter! Parliamo di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e contatti (mail e telefono, preferibilmente cellulare). Completano la scrittura di questa sezione l’inserimento dei link relativi agli account social (su Linkedin e Twitter in particolare). Foto sì oppure no? Non è obbligatoria ma, se si sceglie di inserirla, deve essere estremamente formale (niente selfie per capirci!). Discorso simile per l’indirizzo email: deve essere professionale!

Non è obbligatoria ma, se si sceglie di inserirla, deve essere estremamente formale (niente selfie per capirci!). Discorso simile per l’indirizzo email: deve essere professionale! Occhio al corpo del CV! – E’ preferibile tracciare una panoramica delle esperienze professionali maturate. Il modo migliore per valorizzarle tutte è quello di scriverle per ‘punti chiave’, cioè evidenziando le caratteristiche principali degli incarichi ricoperti in precedenza. Ricorda che si parte sempre dall’esperienza più recente, aggiungendo via via quelle precedenti.

– E’ preferibile tracciare una panoramica delle esperienze professionali maturate. Il modo migliore per valorizzarle tutte è quello di scriverle per ‘punti chiave’, cioè evidenziando le caratteristiche principali degli incarichi ricoperti in precedenza. Ricorda che si parte sempre dall’esperienza più recente, aggiungendo via via quelle precedenti. Aggiorna sempre il CV – All’ultima esperienza di lavoro. Anche solo pochi giorni di tirocinio possono fare la differenza agli occhi di un azienda che sta reclutando personale!

All’ultima esperienza di lavoro. Anche solo pochi giorni di tirocinio possono fare la differenza agli occhi di un azienda che sta reclutando personale! Non avere mai paura di… – Dire cosa ti aspetti dal nuovo lavoro e quali sono le tue ambizioni. Ad un recruiter, in genere, non dispiace avere davanti un candidato fortemente motivato, che sa quello che vuole!

– Dire cosa ti aspetti dal nuovo lavoro e quali sono le tue ambizioni. Ad un recruiter, in genere, non dispiace avere davanti un candidato fortemente motivato, che sa quello che vuole! Non tralasciare la sezione ‘hobby e altri interessi’ – Perché completa la buona stesura di un curriculum davvero efficace.

Segui questi consigli preziosi e scriverai un curriculum davvero impeccabile! Non ti resta che provare! Intanto, ti auguriamo di trovare il lavoro dei tuoi sogni.