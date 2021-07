Anticipazioni Temptation Island, arriva Armando Incarnato? Le sue parole

A Temptation Island è pronto ad arrivare Armando Incarnato, protagonista indiscusso del Trono Over di Uomini e Donne? Ecco le sue parole.

Temptation Island è tornato sul piccolo schermo degli italiani soltanto da qualche giorno, ma non mancano le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova stagione condotta da Filippo Bisciglia su canale 5 e c’è chi già si candida per l’edizione del prossimo anno. E’ il caso di uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, che sulle pagine del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto prendere parte all’isola delle tentazioni.

Armando, infatti, ha dichiarato che prendere parte volentieri al programma sia in coppia con un’ipotetica fidanzata ma anche nel ruolo di tentatore, dimostrando al pubblico del piccolo schermo che è la sua persona in realtà è completamente diversa rispetto all’immagine che è arrivata loro durante il corso della sua permanenza negli studi di Uomini e Donne.

Armando Incarnato arriva a Temptation Island? Ecco perché vorrebbe partecipare al programma, qualora Raffaella Mennoia avesse voglia di inserirlo ora, ma ormai è troppo tardi, o in seguito in una delle prossime edizioni, che sicuramente si faranno visto l’enorme successo dello show.

Armando Incarnato si candida per Temptation Island: il suo obiettivo

Armando Incarnato ha ammesso che prenderebbe parte volentieri a Temptation Island sia in veste di tentatore che di fidanzato. In entrambi i casi lo farebbe per dimostrare al pubblico del piccolo schermo che lui non è affatto la persona che tutti credono. Visto che durante il corso della sua permanenza nel programma è stato accusato più volte di essere una persona maschilista ed aggressiva.

Ma passiamo a punto per punto. Il cavaliere partenopeo ha rivelato che da fidanzato ci andrebbe perché convinto che l’isola delle tentazioni sia sicuramente una prova molto difficile da superare per una coppia. Per questo motivo, dal programma riuscisse ad uscire da fidanzato e non da single, sarebbe sicuramente sintomo che tra lui e la sua compagna, che al momento non esiste, sarebbe vero amore e non soltanto una semplice attrazione.

Nelle vesti di tentatore, invece, ci andrebbe per dimostrare al pubblico in che modo lui è solito corteggiare il genere femminile, mostrando loro tutta la sua galanteria nell’interfacciarsi con le fidanzate che hanno scelto di mettere a dura prova la loro relazione.

Insomma, Armando Incarnato sembrerebbe avere le idee chiare. Chissà, però, invece, che cosa ne pensano a tal proposito gli autori di Temptation Island sulla sua eventuale partecipazione al programma.