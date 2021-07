Giorgia Soleri massacra Temptation Island: “Andrebbe boicottato”

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha massacrato Temptation Island, non mandandole di certo a dire.

Giorgia Soleri è nota al grande pubblico per essere la compagna, ormai da 4 anni ma venuta allo scoperto soltanto di recente, di Damiano David, leader dei Maneskin. Giorgia però è molto di più della “compagna di” perché si è subito contraddistinta per il suo impegno nel sociale, facendosi portavoce di numerose battaglia.

Tant’è che nelle scorse ore non sono nemmeno passate inosservate alcune sue dichiarazioni su Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5, che mercoledì scorso è tornato in onda per una nuova stagione. Giorgia non ha assolutamente apprezzato, a differenza del pubblico del piccolo schermo, quanto è stato trasmesso, trovando gli episodi che hanno visti protagonisti i fidanzati e le fidanzate di quest’anno alquanto tossici.

Temptation Island, Giorgia Soleri commenta lo show: “Mi vengono i brividi”

Giorgia Soleri su Temptation Island non le ha di certo mandate a dire, trovando che il programma sia un pessimo esempio per chi lo guarda da casa che potrebbe mettere in atto nella vita reale tutte le problematiche che i protagonisti dello show si ritrovano a vivere sul piccolo schermo degli italiani.

“Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata e basta“ ha esordito la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che a differenza dei telespettatori non ha apprezzato quanto mandato in onda. “Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perchè altrimenti il fidanzato le fa le scenate?” ha chiesto poi in maniera retorica.

“Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner?“ ha poi proseguito. “Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale?” ha poi ribadito. “Mi vengono i brividi a pensare a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti simili” ha poi concluso.

Giorgia Soleri ha massacrato Temptation Island, trovando il programma un pessimo esempio per il pubblico che da casa segue il tutto con estrema attenzione.