Temptation Island 2021, l’anticipazione bomba su Valentina e Tommaso: colpo di scena nella seconda puntata del programma dell’amore.

Anticipazioni bomba sulla coppia di Temptation Island 2021 formata da Valentina e Tommaso e che sta facendo molto discutere. Se, subito dopo la presentazione delle coppie il pubblico è stato incuriosito dalla differenza d’età tra i due, nel corso della prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, a scatenare le polemiche è stato l’atteggiamento di Tommaso.

Il 21enne non ha nascosto la propria gelosia nei confronti della compagna a cui ha palesemente chiesto di non mostrare il proprio fisico e di non avere alcun tipo di contatto fisico con i tentatori. Proprio la gelosia di Tommaso potrebbe scatenare un clamoroso colpo di scena nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2021 in onda lunedì 5 luglio, in prima serata su canale 5.

Temptation Island 2021, anticipazioni seconda puntata 5 luglio: Valentina e Tommaso lasciano il villaggio?

Prima dell’inizio ufficiale del programma, sul web, si era diffusa la voce secondo cui un fidanzato avrebbe infranto le regole del programma superando i confini del proprio villaggio per raggiungere quello delle fidanzate a causa della gelosia. Dopo la messa in onda della prima puntata, seul web, si rumoreggia che possa essere proprio Tommaso il fidanzato di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane.

La coppia, finora più discussa della nuova edizione di Temptation Island, abbandonerà prima del previsto il villaggio dell’Is Morus Relais in cui si svolge il programma?

Dai primi spoiler sulla seconda puntata di Temptation Island 2021, tuttavia, pare che Tommaso si sia avvicinato in modo pericoloso ad una ragazza single.

“Chiedo a Valentina di venire con me. Valentina devi andare nel pinnettu perché c’è una cosa molto importante che devi vedere e soprattutto ascoltare. Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò“, sono le parole dette da Filippo Bisciglia. Tommaso, da parte sua, ammette di aver combinato qualcosa, ma Valentina non nasconderà i propri dubbi.

Secondo la donna, infatti, quella di Tommaso potrebbe essere una finzione per farla ingelosire. “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via”.