Bomba su Tommaso di Temptation Island: Guendalina Tavassi lo smaschera

Guendalina Tavassi sgancia la bomba su Tommaso di Temptation Island 2021 svelando cosa le ha scritto in privato per un anno.

Guendalina Tavassi ha seguito la prima puntata di Temptation Island 2021. Come tutti i telespettatori si è soffermata sulle coppie e sulle loro storie. Tra i vari protagonisti, Guendalina è stata incuriosita dalla coppia formata da Valentina e Tommaso. Più che dalla differenza d’età (Valentina ha 40 anni e Tommaso 21 ndr), la Tavassi è stata colpita dall’aspetto fisico di Tommaso.

Il ragazzo, infatti, le ha subito ricordato una persona che, per un anno, le avrebbe scritto insulti sui social. Dopo averlo guardato bene, Guendalina Tavassi ne avrebbe avuto la conferma. A raccontare tutto è stata proprio lei attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram.

Guendalina Tavassi: “Ecco cosa mi ha scritto per un anno sui social Tommaso di Temptation Island 2021”

Guendalina Tavassi racconta dettagli su Tommaso. Il fidanzato di Valentina, durante la prima puntata di Temptation Island 2021, ha scatenato polemiche sui social per la sua eccessiva gelosia nei confronti della compagna. Dopo averlo osservato bene, Guendalina, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato il motivo che l’ha portata a conoscerlo.

“Prima coppia di Temptation Island, Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: “Ma io questo lo conosco, lo conosco, oddio, oddio. Con sto frontone assomiglia a Megamind”. Poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica. Ma cose pesanti. E adesso lo ritrovo qui. Porello”, ha raccontato la Tavassi.

Su Tommaso ha espresso un’opinione anche Elettra Lamborghini che ha commentato la prima puntata di Temptation Island su Twitter. Dopo aver ascoltato la storia di Valentina e Tommaso e aver intuito quanto sia geloso della compagna, la Lamborghini, su Twitter, ha scritto:

“Io uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo un secondo. Al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino”.

Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno🤣🤣🤣 comunque sto adorandoh tuttoh 🤣 #TemptationIsland — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 30, 2021

Insomma, Tommaso è già diventato il protagonista indiscusso della nuova edizione di Temptation Island.