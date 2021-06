Temptation Island 2021: coppie, single, location, numero di puntate, quando va in onda, come vederlo in tv e in streaming.

Temptation Island 2021 torna a far compagnia ai telespettatori di canale 5 per quasi tutta l’estate. La data da segnare sul calendario è mercoledì 30 giugno, giorno in cui va in onda la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo la prima puntata, però, a partire dalla prossima settimana, il programma dedicato al viaggio dei sentimenti di sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore andrà in onda il lunedì in prima serata. La soap opera turca Mr Wrong con protagonisti Can Yaman e Özge Gürel andrà in onda il martedì sera.

Le coppie di Temptation Island 2021

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera hanno 34 anni e sono originari di Milano. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island perchè dopo sette anni di fidanzamento e due di convivenza, Jessica ha notato un cambiamento nel fidanzato che, dopo la convivenza, sarebbe diventato una persona “fredda, monotona e che pensa solo alla palestra e al lavoro”.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono la secondo coppia di Temptation Island. Lei ha 40 anni e lui 21. Partecipano a Temptation Island perchè lui è molto geloso e vogliono capire se, nonostante la differenza d’età, la storia possa continuare.

Floriana e Federico sono fidanzati da due anni. Lei ha 21 anni e lui 34. Partecipano a Temptation Island perchè lei vuole capire se ha accanto ancora un uomo innamorato avendo notato nel fidanzato alcuni atteggiamenti che non le piacciono.

Natascia e Alessio sono fidanzati da due anni e convivono da uno. Partecipano a Temptation Island perchè lei non si sente accettata dal compagno che giudicherebbe tutti i suoi atteggiamenti mentre inizialmente sembrava l’uomo perfetto.

Manuela e Stefano sono fidanzati da 4 anni e mezzo e stanno vivendo un momento delicato perchè lei, durante il lockdown, ha scoperto alcuni tradimenti del fidanzato. Partecipare a Temptation Island rappresenta la prova del nove per il loro rapporto.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono fidanzati da circa quattro anni. A scrivere a Temptation Island è stata lei perchè ha confessato che non è totalmente felice all’idea di sposarsi e vuole capire se con il fidanzato c’è ancora amore.

I tentatori

I tentatori di Temptation Island 2021 sono 13 e tra questi ci sono: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Davide Basolo, Salvatore Pisano che ha partecipato al programma “5 Ragazzi per me”; Giuseppe Ambrosio; il tiktoker Luca Vetrone che ha anche corteggiato Angela Nasti a Uomini e Donne; Andrea Paolucci, Luciano Punzo e Manuel Di Bernardo.

Le tentatrici

Le tentatrici sono 12 e tra questi ci sono Giulia Mastrantoni che ha partecipato al trono over di Uomini e Donne per corteggiare Michele Dentice e Vicenza Botti che, in passato, ha partecipato a Uomini e Donne.

