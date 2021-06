Se vuoi sapere come fa Kim Kardashian ad essere così in forma a 40 anni: ecco tutti i segreti della sua dieta, senza trascurare l’esercizio fisico.

Con 231 milioni di follower su Instagram Kim Kardashian è una vera e propria regina dei social. La rivista Time nel 2015 l’ha inclusa nelle 100 persone più influenti al mondo e il suo patrimonio ammonta a 900 milioni di dollari.

Ma come fa Kim Kardashian ad avere un fisico da urlo e curve mozzafiato? Dieta ed allenamenti sono alla base del suo corpo tonico senza contare che madre natura ha fatto il resto.

Scopriamo allora tutti i segreti della dieta di Kim Kardashian senza trascurare l’esercizio fisico e qualche rimedio per tenere a bada l’ansia.

Ecco i segreti della dieta di Kim Kardashian

Sono in tanti a chiedersi come faccia la regina dei social Kim Kardashian a tenersi così in forma a 40 anni e con due gravidanze alle spalle. Un corpo perfettamente scolpito ma non privo di curve è quello della ex moglie di Kayne West, da cui ha recentemente divorziato.

Dieta ed esercizio fisico sono alla base di un corpo come il suo. Già, ma cosa mangia Kim Kardashian? Non è un mistero che la star statunitense fino a qualche anno fa seguiva la dieta Atkins poi interrotta perché prevedeva troppe rinunce verso i carboidrati.

Ora la Kardashian segue uno stile di vita sano e ammette anche di aver reintrodotto i carboidrati nella sua dieta e di sentirsi meglio. Importante è regolarsi con le quantità e la qualità degli stessi.

Inoltre, secondo la sua personal trainer Melissa Alcantara prima e dopo l’allenamento, bisognerebbe mangiare carboidrati semplici, ideali sono le patate dolci. Ma anche piccole quantità di grassi e proteine. Non solo, ai pasti si dovrebbero mangiare verdure perché aiutano a scomporre e assorbire efficacemente gli altri nutrienti quali proteine, grassi e carboidrati.

Il segreto della dieta di Kim Kardashian inoltre sta nel fatto di assumere cibo reale e non confezionato o in scatola. Si parte dalla colazione americana a base di uova strapazzate o farina d’avena e un frullato proteico con la frutta.

Come si capisce facilmente la Kardashian parte subito sin dalle prime ore del giorno con una ricca base proteica, in questo modo si sente sazia a lungo. Inoltre, se mangia a casa predilige cibi a base vegetale e qualche volta si concede carni bianche e pesce.

Ogni tanto però anche lei si concede un peccato di gola infatti lei stessa ha ammesso di avere un debole per i dolci, ecco perché non ha escluso del tutto lo zucchero dalla sua alimentazione. Il suo preferito è il gelato al gusto dulce de leche.

Infine non dimentichiamo che Kim Kardashian si allena 6 giorni alla settimana in palestra, dalle 6 del mattino, per almeno un’ora e mezza e talvolta anche di più. Il suo lavoro si concentra tantissimo su addominali, gambe e glutei. L’85% del suo allenamento è con i pesi mentre il restante 15% è aerobico.

