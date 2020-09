Temptation Island 2020: dov’è il villaggio che ospita le coppie

Temptation Island 2020: ecco qual è e dove si trova il villaggio che ospita le coppie, i tentatori e e tentatrici protagonisti della nuova edizione.

Un villaggio da sogno è quello che ospita le sei coppie di Temptation Island 2020 nonchè i tentatori e le tentatrici pronti a mettere in crisi il rapporto tra fidanzati e fidanzate. Per favorire gli incontri tra i protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia, la produzione ha scelto, ancora una volta, uno dei villaggi più belli della Sardegna, ma qual è e dove si trova lo scenario che farà da sfondo ai problemi di cuore delle coppie della sesta edizione di Temptation Island? Andiamo a scoprirlo.

Temptation Island 2020: ecco qual è e dove si trova il villaggio che ospita le coppie

Il villaggio di Temptation Island 2020 si trova in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari ed è si chiama Is Morus Relais. Il villaggio offre una visione paradisiaca e un mare cristallino in cui immergersi. Si tratta di uno dei villaggi più esclusivi della Sardegna in cui è possibile scegliere tra il soggiorno in una villa privata e il soggiorno in resort. E’ il luogo ideale per vacanze rilassanti, ma anche per eventi esclusivi e ricevimenti. Offre una vasta gamma di servizi per soddisfare tutte le esigenze dei propri ospiti.

L’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula ospita il programma da 2016. La prima stagione, nel 2014, invece, fu girata a Castellaneta Marina in provincia di Taranto mentre quella del 2015 al Resort Aeneas Landing, nel Golfo di Gaeta. L’Is Morus Relais ha letteralmente conquistato tutti. Il resort offre un soggiorno esclusivo tra mare e natura, ma quali sono i prezzi? Se si sceglie il soggiorno in resort, in base alla camera scelta, si parte da 121 euro a notte. Se, invece, si sceglie il soggiorno in una villa privata, si parte da 800 euro a notte.

Tutta la nuova edizione di Temptation Island si è svolta all’interno del villaggio. Nessuno dei protagonisti è uscito e tutto, comprese le esterne, si sono svolte all’interno dell’Is Morus Relais dove c’erano solo i protagonisti.