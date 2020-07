Temptation Island | Fidanzato perde la calma e lancia una sedia – VIDEO

Temptation Island è pronto a regolare forti emozioni al suo pubblico. L’account social del programma di Filippo Bisciglia ha pubblicato in anteprima un video in cui uno dei fidanzati, dopo aver visto un video della sua compagna, perde la calma e lancia una sedia.

Temptation Island tra poche ore farà il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Il programma di Filippo Bisciglia anche quest’anno promette grosse novità per il suo fedele pubblico. In quanto le coppie che hanno scelto di mettere alla prova i loro sentimenti non hanno nulla da invidiare a quelle che le hanno precedute.

Per questo motivo la redazione del programma ha scelto di dare una piccola anticipazione al popolo della rete, mostrando un’anteprima di cosa ci aspetta domani sera.

A perdere la calma è stato il fidanzato Andrea, che fa parte delle coppie nip di quest’anno, che dopo aver visionato un video della sua fidanzata Anna è ritornato nel villaggio lanciando una sedia lungo il giardino, visibilmente alterato da ciò che ha avuto modo di vedere.

Andrea e Anna di Temptation Island riusciranno a vincere questa difficile prova a cui hanno scelto di sottoporre il loro amore?

Andrea e Anna di Temptation Island già al capolinea? Lo sfogo di lui

La coppia formata da Andrea e Anna, dopo pochi giorni dalle registrazioni, sembrano aver messo seriamente in discussione il loro rapporto. Tant’è che nel video postato dalla produzione del programma lui non fa altro che ripetere in continuazione che la sua compagna si sia lasciata andare alla corte dei tentatori soltanto dopo tre giorni dall’inizio delle registrazioni.

“Dopo tre giorni, soltanto tre giorni” esclama Andrea di Temptation Island, che non sembra essere l’unico deluso dal proprio compagno visto che Antonella Elia ha già chiesto il falò di confronto con Pietro Delle Piane. “Io sono troppo per lei!” conclude il ragazzo lanciando nel nulla la sedia trovata lungo il suo ritorno nel villaggio dei fidanzati.

Le anticipazioni di Temptation Island, come annunciato poco fa, sembrano promettere un’edizione di tutto rispetto.