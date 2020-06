Temptation Island | Annunciate tutte le coppie di Bisciglia: chi sono

Temptation Island | Filippo Bisciglia è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Per l’occasione, i profili social del programma hanno annunciato tutte le coppie protagoniste di quest’anno. Ecco chi sono.

Temptation Island, inutile negarlo, è una delle trasmissioni più attesa di sempre, ma niente paura: mancano ancora pochi giorni e potremmo assistere alle avventure delle coppie che quest’anno prenderanno parte allo show di Filippo Bisciglia.

Quest’anno, come più volte annunciato, ci sarà un cast misto, formato da coppie appartenenti al mondo dello spettacolo ed altre formate da persone comuni e il pubblico è curioso più che mai di sapere chi sbarcherà sull’isola delle tentazioni. Beh, detto fatto: il profilo social ha annunciato tutti i protagonisti dell’edizione 2020. Ecco chi sono.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Ecco altre due coppie ufficiali

Le coppie famose saranno soltanto due, Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono stati esclusi, e sono formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e infine Manila Nazzaro e il suo compagno. Da chi sono formate, invece, quelle formate da persone comuni?

La prima è formata da Valeria e Ciavy, che hanno scelto di prendere parte al programma perché lui tiene molto alla sua libertà ma nel frattempo priva alla sua compagna la sua. La seconda è formata da Antonio e Annamaria. Loro hanno scelto di prendere al programma perché lei vuole capire se lui è l’uomo adatto a lei.

La terza coppia è formata da Andrea e Anna. Lei è più grande di lui e vorrebbe formare una famiglia, mentre lui vorrebbe andarci molto più cauto. L’ultima è formata da Alessandro e Sofia, che vogliono capire se la loro storia ha senso o meno di continuare.

Queste sono tutte le coppie di Temptation Island 2020 e sicuramente ne vedremo delle belle.

Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island svela: “Antonella Elia? Sarà diversa”

Filippo Bisciglia, prima che venissero annunciate tutte le coppie del programma, si era lasciato sfuggire qualche anticipazione al portale Tv Blog, garantendo al pubblico del piccolo schermo che anche quest’anno ne vedremo delle belle e che, a differenza di quanto ci si possa aspettare, vedremo un Antonella Elia decisamente più tranquilla rispetto alla versione mostrata al Grande Fratello Vip.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Filippo Bisciglia nel cast? L’indiscrezione

Anche se, ovviamente, i colpi di scena potrebbero non mancare durante il confronto finale, qualora il suo Pietro Delle Piane dovesse non comportarsi bene nei suoi confronti. Carattere completamente opposto è quello di Manila Nazzaro, che Filippo Bisciglia a Temptation Island, tra l’altro è stata anticipata la messa in onda, ha assicurato essere una persona molto più osservatrice di Antonella Elia.

Le coppie di Temptation Island riusciranno a superare quest’ardua prova? Ricordiamo che lo scorso anno soltanto una è riuscita a superare la prova, mentre le altre si sono tutte lasciate.