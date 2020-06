Maria De Filippi sfidata dalla Rai: primo dating show sul 2

Maria De Filippi è stata sfidata dalla Rai che ha intenzione di lanciare il proprio dating show sul secondo canale. Parliamo di Love Game, il nuovo show di Carolina Rey.

Maria De Filippi non sarà l’unica a condurre un datig show. Davide Maggio ha annunciato che la Rai, sul secondo canale pubblico, ad ottobre lancerà il suo primo dating show: Love Game condotto da Carolina Rey.

Il programma andrà in onda quando Uomini e Donne, manco a farlo apposta, non è in tv. Lo show infatti partirà ad ottobre e sarà trasmesso soltanto il sabato pomeriggio per una durata di mezz’ora. Il pubblico del piccolo schermo apprezzerà questo nuovo programma incentrato sull’amore?