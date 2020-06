Filippo Bisciglia prima di Temptation Island: “Non sono quello di sempre”

Filippo Bisciglia, prima dell’inizio di questa nuova stagione di Temptation Island, ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato che quest’anno non sarà lo stesso di sempre.

Filippo Bisciglia non vede l’ora di poter tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Temptation Island. Edizione che, inutile negarlo, è attesissima anche dal pubblico del piccolo schermo.

Il conduttore, per l’occasione, ha scelto di concedere un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ci ha tenuto a precisare che lui quest’anno è totalmente preso dalle storie e dalle dinamiche del programma, che non farà alcuna distinzione tra le coppie VIP e NIP, ma che si preoccuperà soltanto di raccontare i sentimenti, mettendo da parte il Filippo di sempre, quello della vita di tutti i giorni.

“Quest’anno sono talmente concentrato a parlare delle emozioni che vivranno le coppie che mi sono annientato” ha rivelato Filippo Bisciglia prima di Temptation Island, che di recente ha anche difeso Antonella Elia. “Non sono sarà quello di sempre, ma quello di Temptation che prova ad aiutare le coppie a comprendere quali siano realmente i loro sentimenti” ha concluso il conduttore.

Temptation Island | Filippo Bisciglia ammette: “Il pubblico ha bisogno di leggerezza”

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo, ripartirà il 2 luglio su canale 5, e i telespettatori, come ha fatto notare Filippo stesso durante il corso dell’intervista, ha bisogno di leggerezza più che mai dopo tutto quello che ha, e sta, passato.

“Sicuramente quest’edizione avrà un maggior impatto sul piccolo da casa” ha ammesso il conduttore, tra l’altro in base alle prime anticipazioni pare che Antonella Elia abbia già chiesto il confronto a Pietro Delle Piane. “Abbiamo voglia di leggerezza in questo momento” ha aggiunto.

“Per troppo tempo abbiamo avuto soltanto brutte notizie in televisione” ha concluso Filippo Bisciglia di Temptation Island. “Questo è senza dubbio il programma giusto per riportare un po’ di spensieratezza tra la gente”.

Le anticipazioni di Temptation Island promettono un’edizione di fuoco, che sarà in grado di far sentire al pubblico di Maria De Filippi un po’ meno la mancanza dello storico Uomini e Donne che come di consueto partirà durante le prime settimane di settembre.