La Cina mette in guardia il sistema sanitario internazionale dai pericoli di un nuovo virus influenzale potenzialmente molto pericoloso.

Tutto il mondo è attualmente concentrato sulla pandemia di Coronavirus e sulle migliori strategie per combatterla. Nonostante questo, un team di scienziati cinesi e britannici hanno lanciato un nuovo allarme dalla Cina.

Secondo i ricercatori sarebbe in circolazione un virus influenzale simile a quello dell’influenza suina del 2009 ma in grado di diffondersi molto più velocemente e facilmente per via aerea.

Il nuovo virus influenzale scoperto in Cina è davvero pericoloso?

Il primo focolaio del nuovo virus influenzale sarebbe stato individuato in un’industria di macellazione. Ad essere stati infettati dal nuovo virus i lavoratori del reparto macellazione e, naturalmente, alcuni loro familiari.

Le indagini che sono seguite hanno portato gli scienziati a individuare un nuovo virus influenzale che, pur essendo molto simile a quello dell’influenza suina del 2009, presenta delle mutazioni genetiche che lo renderebbero potenzialmente più pericoloso.

A causa della mutazione il virus non viene sconfitto dai vaccini attualmente somministrati in Cina e nel resto del mondo, quindi dovranno essere modificati per essere efficaci anche contro il nuovo virus, che come molti altri si moltiplica nelle cellule che rivestono il sistema respiratorio umano.

Dalla Notthingham University del Regno Unito arriva un promemoria: “In questo momento siamo giustamente distratti dal Coronavirus, ma non dobbiamo perdere di vista nuovi virus potenzialmente pericolosi”