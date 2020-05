Coronavirus | Per la prima volta è stato scoperto un vaccino che funziona sulle cellule umane. La scoperta arriva dallo Spallanzani di Roma

Per la prima volta, come riportato dal portale Tgcom 24, è stato scoperto un potenziale vaccino contro il coronavirus in grado di funzionare sulle cellule umane.

A comunicare la notizia è l’amministratore delegato della Takis di Pomezia, Luigi Aurisicchio, che ha rivelato che la nuova scoperta fatta allo Spallanzani.

I medici, dopo essere riusciti ad isolare il virus, sono stati in grado di impostare un metodo al fine di verificare l’efficacia dei vaccini e delle molecole in maniera diretta sul virus.

Luigi Aurisicchio ci ha tenuto a ribadire che, almeno per il momento, sono i primi al mondo ad essere riusciti a neutralizzare un virus grazie alla somministrazione di un vaccino, aggiungendo però che altri paesi si trovano molto più avanti, grazie a dei generosi finanziamenti, nella fase di sperimentazione.