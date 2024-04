Stasera tutto è possibile, accade di tutto dietro le quinte, si rischia “Se li mandassero in onda…”

Inimmaginabile cosa accade dietro le quinte del programma di successo di Rai2 alla cui conduzione c’è Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile – programma in onda su Rai2 e condotto da Stefano De Martino – sta ottenendo un successo strepitoso, noi vediamo però solo una parte a quanto pare ci sarebbe qualcosa che accade dietro le quinte che è davvero impensabile.

Nessuno poteva immaginarsi che negli studi televisivi Rai, lontano dalla telecamere, potesse succedere tutto ciò. E invece pare proprio che sia così, ha svelato tutto uno dei protagonisti.

Stasera tutto è possibile, cosa accade dietro le quinte

A commentare il successo di Stasera tutto è possibile è stato uno dei personaggi più amati, Francesco Paolantoni. Il comico napoletano, molto amico tra l’altro di Biagio Izzo e Stefano De Martino, ha raccontato – in un’intervista a Telesette – quanto sia divertente girare un format del genere.

Ha spiegato che si divertono moltissimo, Paolantoni ha detto che con i suoi compagni di squadra creano un caos coinvolgente in grado di far sbizzarrire i tanti ospiti. Poi ha detto che se si vedesse cosa accade dietro le quinte, anche quello sarebbe un vero e proprio show: “(…) Le registrazioni sono solo la punta dell’iceberg. Se mandassero in onda il dietro le quinte sarebbe uno spettacolo”.

Paolantoni è molto entusiasta del suo lavoro e anche del personaggio che interpreta a Il Tavolo, proseguo di Che tempo che fa. Qui il comico napoletano veste i panni della signora Cira e fa sempre divertire tutti. Paolantoni ha speso parole bellissime per Fabio Fazio, che secondo lui ha la grande capacità di riuscire ad affrontare argomenti molto seri in modo non troppo pesante: “(…) Oltre all’abilità nell’affrontare argomenti complessi ciò che lo rende straordinario è la sua capacità di essere riuscito a mettere insieme una squadra affiatata e complice“.

Paolantoni presto starà in un nuovo show e ha quindi un altro impegno lavorativo, il suo personaggio piace moltissimo al pubblico e quando è al fianco di Biagio Izzo e Stefano De Martino dà il meglio di se. Del resto i programmi in cui c’è questo trio sono sempre seguitissimo e il successo di Stasera tutto è possibile n’è l’esatta dimostrazione. Lo show man partenopeo è ormai considerato uno dei conduttori più in vista della televisione italiana, una grande e talentuosa promessa che potrebbe prendere il posto di Amadeus in Affari Tuoi.