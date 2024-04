Ilary Blasi, frecciatina su Vladimir Luxuria: il commento sul look è virale, cosa ha detto

Ilary Blasi non si è trattenuta, e ha detto senza peli sulla lingua quello che pensa della collega Vladimir Luxuria.

L’ex moglie di Francesco Totti quest’anno è stata sostituita dall’attivista ed ex politica Vladimir Luxuria, attualmente è al timone dell’Isola dei Famosi. Ma Ilary Blasi ha deciso di non starsene in disparte, anzi, alla prima occasione ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con ironia e simpatia.

La Blasi ha colto l’occasione per lanciarle una frecciatina al vetriolo, simpatica ma pungente, che di certo arriverà all’orecchio di Vladimir Luxuria, dal momento che è già diventata virale. Chissà come reagirà la Luxuria appena scoprirà tutto. Ecco che cosa ha detto Ilary.

Ilary Blasi, la frecciatina contro Vladimir Luxuria

Ilary Blasi è un personaggio sempre sotto i riflettori, per anni infatti, è stata una delle protagoniste femminili della tv e una delle star più amate dal pubblico, grazie al suo carisma, alla sua bellezza, alla sensualità e al fisico statuario. Ilary è una delle donne di spettacolo che regnano incontrastate nello showbiz nostrano sin dalla fine degli anni ’90.

Negli anni scorsi è stata al timone più volte dell‘Isola dei Famosi, l’edizione del 2024 però è stata affidata a Vladimir Luxuria. Finora Ilary Blasi non aveva fatto nessun commento sulla volontà di Mediaset di preferirle Vladimi, né sulla conduttrice che l’ha rimpiazzata, ma adesso, complice un incontro casuale, ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ilary Blasi a quanto pare ha incontrato in un autogrill delle sue fan, e ha confessato loro di avere nostalgia dell‘Isola dei Famosi. In particolar modo ha detto che le manca indossare gli outfit glamour che sfoggiava per le puntate e gli appuntamenti live con la palapa. Poi ha concluso la chiacchierata a tu per tu con le sue seguaci dicendo: “Adesso avete Vladimir Luxuria, che veste Postalmarket!”.

Insomma, a Ilary Blasi i look di Vladimir Luxuria non piacciono proprio e, con il riferimento al vecchio giornale di moda, le ha detto, quasi esplicitamente, che ha uno stile datato. Le fan di Ilary Blasi, dopo la dichiarazione inedita, hanno spifferato tutto a Deianira Marzano.

L’esperta di gossip non ha perso tempo e ha immediatamente pubblicato la segnalazione attraverso le sue storie di Instagram. Chiaramente dopo poco il contenuto è diventato virale. Chissà ora come reagirà l’attuale presentatrice dell’Isola dei Famosi.