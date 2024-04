Stai per approfittare dei ponti per concederti un weekend in una capitale europea, ma non sai cosa mettere in valigia? Ecco una guida per outfit pratici e stilosi.

L’estate è ancora un miraggio lontano, ma il ponte del 1° maggio è l’occasione perfetta per concederci un viaggio in una delle metropoli europee, luoghi d’ispirazione e culla di tendenze moda.

Ma cosa mettere in valigia per un weekend, ed essere chic e impeccabili nelle foto da condividere sui social? Ci vengono incontro gli esperti di Stileo, il motore di ricerca di moda leader in Italia, con alcuni consigli per un weekend di stile in una delle città più affascinanti d’Europa.

Come scegliere gli outfit da mettere in valigia per un weekend

Per un fine settimana, anche se lungo, in realtà non è necessario portare con sé una valigia enorme: basta anche un trolley o un bagaglio a mano. Il segreto è quello di organizzare con cura i capi da portare e pianificare prima della partenza diverse combinazioni di outfit. Dando naturalmente la precedenza a capi versatili e facilmente abbinabili tra loro.

La base? Sneakers comode, maglioni neutri e giacche basic. Per aggiungere un tocco di originalità al tuo outfit, non dimenticare di mettere in valigia un abitino elegante (uno solo, però!) e magari un top di tendenza, oltre a qualche accessorio come una sciarpa o dei bijoux. Pronta a fare la valigia per un weekend in una delle città europee?

Cosa mettere in valigia per un weekend a Barcellona

A Barcellona, con le sue strade soleggiate e le serate fresche, avrai bisogno di un guardaroba versatile. Durante il giorno, opta per un top vivace abbinato ad un paio di jeans e a sneakers comode.

Per le serate più fresche, non dimenticare di prendere una giacca in jeans o in pelle e un pullover da portare a spalla. Se vuoi aggiungere al tuo outfit un tocco di sole e festa, perfetti per l’atmosfera gioiosa della città, porta con te anche un abito o un top crochet.

In partenza per Copenaghen: stile Nordico e layering

La capitale danese è un mix di prêt-à-porter e vintage. Ispirati alle Scandi girls e punta sul layering: camicie, cardigan e blazer oversize sono dei veri must-have. Per completare il look, porta con te un paio di pantaloni sartoriali in una tonalità neutra.

Se la primavera a Copenhagen, metti in valigia anche una giacca colorata e un paio di sneakers pop, in tonalità come il celeste, il rosa barbie e il giallo pastello.

Weekend a Parigi, metti in valigia capi per un outfit romantico

Parigi, la capitale della moda, invita a mescolare eleganza e tradizione. La chiave per un look parigino sono gonne midi satin, maglioni a collo alto e scarpe vintage come le Mary Jane.

Non dimenticare i fiocchi, perfetti per impreziosire ogni capo e accessorio, e che si sposano perfettamente con l’atmosfera romantica della città.

Berlino, stile Vintage e genderless

Con il suo stile alternativo e vintage, Berlino è perfetta per sperimentare. Jeans ampi, maglioni oversize e sneakers sono la base. Aggiungi un tocco di originalità con dettagli metallici, come piumini o top luminosi in oro e argento.

E perché non sperimentare con capi mannish, come una camicia da uomo abbinata ad una cravatta, per un twist al tuo outfit?

In partenza per Milano, tra moda e aperitivi

Se sei in partenza per la capitale della moda con la sua cultura, la vita mondana e gli aperitivi, devi mettere in valigia capi per creare dei look impeccabili. I veri must have sono le camicie oversize, i pantaloni sartoriali, un trench e un paio di mocassini.

Il tocco in più? Gioielli minimal e occhiali da sole di tendenza. Per la sera ricordati di portare con te anche un top in satin ed un paio di décolleté, indispensabili per completare il tuo stile milanese.

Weekend ad Atene, scegli un look comfy chic

Atene, con i suoi antichi monumenti arroccati sull’Acropoli, richiede un outfit comodo: abiti chemisier, pantaloni di lino e sneakers bianche sono l’ideale per avventurasi all’esplorazione la città. Per un tocco di originalità, opta per un accessorio o un capo in celeste, la tonalità di blu fresca e delicata che si abbina perfettamente ai paesaggi greci.

Less is more: la capsule wardrobe

Preparare la valigia per un viaggio di qualche giorno è un’arte che richiede creatività e attenzione. La soluzione? La moda delle capsule wardrobe, che promuove un guardaroba minimal ma versatile per un look pratico e di classe.

Insomma, preparare la valigia per un weekend in una città europea è anche un’opportunità per esplorare la tua creatività e mettere alla prova la tua capacità di seguire il tuo stile personale, anche selezionando solo pochi capi.

Seguendo questi consigli potrai creare outfit impeccabili e adatti a qualsiasi destinazione. Ricorda, la moda è un’espressione di sé, quindi lasciati ispirare e goditi ogni momento del tuo weekend alla moda!