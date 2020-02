Maglioni oversize | Consigli per valorizzare il capo must dell’inverno

Scopriamo come sfruttare al meglio i maglioni oversize, veri e propri assi nella manica che permettono di avere un outfit trendy e alla moda senza rinunciare alla praticità

“Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire”

Ce lo diceva sempre al nonna e, in fin dei conti, ciascuna di noi ha avuto modo nella sua vitali appurare quanto il vecchio adagio sia assai veritiero.

Tra tacchi vertiginosi, pantaloni super aderenti e calze autoreggenti con silicone mortalmente irritante quel “poco deve soffrire” ci è sembrato spesso e volentieri anche alquanto riduttivo.

Fortunatamente però esistono delle sporadiche eccezioni, proposte fashion che, come per miracolo, coniugano stile e comodità.

Prendiamo ad esempio le sneakers, scarpe da ginnastica oggi giorno sdoganate dal mondo delle palestre e innalzate alle glorie della moda casual da tutti i giorni.

Poi ci sono loro, i maglioni oversize: la manna dal cielo, il capo perfetto per quando le basse temperature rendono arduo persino pensare di mettere il naso fuori di casa. Ecco allora che arrivano loro, caldi, avvolgenti e, udite udite, very cool!

Sembra quasi impossibile che un capo tanto comodo possa anche esser considerato glamour eppure è così: con le gonne, coi pantaloni, sui vestiti, il maglione oversize è sempre vincente, tiene caldo e si presenta come una scelta di stile di sicuro successo.

Sfruttare al meglio i maglioni oversize è dunque una sorta di obbligo per qualsiasi fashion addicted che voglia concedersi un tocco di comodità in una vita di scelte assai ardite.

Non possiamo proprio rinunciare a questo jolly e, dunque, ecco i consigli di stile per valorizzare i nostri amatissimi maglioni oversize.

Maglioni oversize, consigli fashion per abbinamenti impeccabili

Se dunque maglione oversize deve esser (e deve esserlo) che sia al meglio.

Come ogni capo lo potremo valorizzare attraverso i giusti abbinamenti e, nel caso del maglione in questione, le opzioni a disposizione saranno veramente numerose.

Scopriamo allora qualche regola d’oro per sfruttare al meglio questo jolly del guardaroba.

L’abbinamento jeans e maglione oversize – Una sorta di giocata dal successo assicurato. E’ il mix più classico ma che può divenire innovativo in base alla scarpa abbinata: sneakers per la piena comodità, décolleté se preferite un tocco femminile extra. L’abbinamento andrà benissimo anche per la sera, a patto di abbinare colori più scuri e tanti gioielli e accessori che diano luce

L’abbinamento gonna e maglione oversize – Decisamente una scelta all’insegna della femminilità e, perché no, anche del romanticismo. Con una gonna aderente punteremo senza dubbio sulla seduzione e potremo osare la lunghezza midi, assolutamente vietata invece per gonne più vaporose che dovranno, di conseguenza, esser mini o, ancora meglio, particolarmente lunghe. Meglio tinta unita o fantasia? Decisamente ci sentiamo di caldeggiare la prima opzione, meno confusionaria e più versatile.

L’abbinamento vestito e maglione oversize – Può inizialmente apparire come una scelta azzardata ma se, con il freddo che vi attanaglia, proprio non riuscite a indossare quell’abito che vi piace tanto, ecco che il maglione oversize potrebbe esser la salvezza. l pull è un vero e proprio passepartout, capace di tenervi al caldo senza rinunciare allo stile. Andrà benissimo sia su un vestito aderente che su uno più ampio e anche su tutte le lunghezze. Unico vincolo? Il gioco di colori, che deve sempre essere molto sobrio: scegliere sempre un capo più fantasioso o dai colori più accesi da abbinare a uno decisamente più soft.

i maglioni oversizeda soli – Perfetti con un paio di leggings o, per un tocco seducente, con degli stivali cuissards. Importante qui sarà valutare bene la lunghezza: per andare sul sicuro vi consigliamo di acquistare un maglione di una o due taglie più grandi. Del resto, quando si parla di maglione oversize, più ampio è meglio è!

Per il lavoro, per la scuola, per una giornata di shopping o per una cena più o meno formale, il maglione oversize sarà sempre la scelta giusta. Ora ne siamo proprio sicure!

