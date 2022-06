Cosa mettere nel trolley piccolo in vacanza? Pochi capi essenziali e trendy!

Cosa mettere nel trolley piccolo in vacanza? Ogni anno la stessa storia: vuoi portare troppe cose ma la tua valigia è piccolissima! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà in questo! Scopri i capi essenziali per la tua vacanza estiva!

Anno dopo anno le compagnie aeree diminuiscono sempre di più le misure delle valigie che possiamo portare con noi, e ci ritroviamo a dover scegliere cosa inserire o lasciare a casa. Volete un aiuto? Bene! Vediamo quali capi trendy e salva spazio mettere nel trolley piccolo per la vacanza!

Ogni anno in estate la stessa storia: vuoi andare in vacanza con le tue amiche, a vedere una città europea oppure al mare, ma prenoti all’ultimo minuto e i voli costano tantissimo. Allora sai che dovrai risparmiare su qualcosa, e la scelta cade necessariamente sulle dimensioni della tua valigia.

Quindi decidi di portare con te solo il trolley, quello che le compagnie aeree chiamano “bagaglio a mano”, ma vai nella descrizione delle misure e ti rendi conto che sono più piccole dell’anno precedente.

Allora il panico ti assale, perché capisci che tutti gli outfit che ti eri immaginata di indossare in vacanza dovranno rimanere a casa nel tuo guardaroba.

Non preoccuparti, perché ho la soluzione per te! Ecco la guida di stile targata Che Donna che ti mostrerà quali capi salva spazio portare con te in valigia per la tua vacanza con le amiche! Iniziamo!

Il trolley piccolo in vacanza dovrà contenere pochi capi, ma di tendenza: slip dress, sandalo neutro e borsa di paglia!

La prima regola da seguire all’ora di preparare la valigia per la tua vacanza con le amiche è questa: non puoi portare tutto ciò che vuoi con te. Prepara abiti versatili, poco voluminosi che puoi indossare in più circostanze!

Stai preparando la tua valigia, che si da il caso sia minuscola, e ti rendo conto che i capi che possiedi non vanno bene? Fai shopping low-cost su SheIn! Ecco i capi trendy, versatili e a basso costo da portare con te in vacanza:

slip dress : l’abito effetto sottoveste è essenziale in vacanza. Lo puoi indossare per la cena fuori o anche come copri costume. Su SheIn lo puoi acquistare a € 16,00.

: l’abito effetto sottoveste è essenziale in vacanza. Lo puoi indossare per la cena fuori o anche come copri costume. Su SheIn lo puoi acquistare a € 16,00. set due pezzi: su SheIn è possibile trovare dei set coordinati di super tendenza e a basso costo. Ad esempio, top scollatura a V e pantalone palazzo a € 22,00. Perfetto per la passeggiata in città e l’aperitivo vista mare.

su SheIn è possibile trovare dei set coordinati di super tendenza e a basso costo. Ad esempio, top scollatura a V e pantalone palazzo a € 22,00. Perfetto per la passeggiata in città e l’aperitivo vista mare. sandalo con tacco basso : hai i vestiti, ma non hai le scarpe? Un sandalo che va bene con tutto è ciò che ti serve. Color bianco, con piccole fascette sul collo del piede, tacco basso e a spillo. Costo € 21,00.

: hai i vestiti, ma non hai le scarpe? Un sandalo che va bene con tutto è ciò che ti serve. Color bianco, con piccole fascette sul collo del piede, tacco basso e a spillo. Costo € 21,00. borsa in paglia: questa ti salverà la vita, perché la borsa in paglia è perfetta e comoda per viaggiare, per la gita nei musei e per il mare. Su SheIn al costo di € 10,50. A proposito, I pantaloni in estate sono insopportabili? Perché non sai quali scegliere!

Adesso che avete tutto il necessario siete pronte! Riempite il vostro trolley con i capi trendy e versatili e godetevi la vacanza! Sarete al top!