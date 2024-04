Vuoi prevenire le rughe e tonificare la pelle del viso? Prova lo yoga facciale con questi esercizi da fare in casa.

Hai mai sentito parlare dello yoga facciale, o face yoga? Si tratta di una tecnica naturale che combina la postura e la respirazione dello yoga con movimenti espressivi mirati, e aiuta a tonificare i muscoli del viso, migliorare l’aspetto della pelle e contrastare i segni dell’invecchiamento.

Purtroppo, a partire dai 30 anni, capita a tutte di notare sul viso qualche nuova ruga d’espressione o di vedere la pelle meno tonica, un po’ spenta. Per non parlare poi delle borse e delle occhiaie, che invecchiano lo sguardo e ci fanno apparire stanche e segnate.

Sappiamo tutte che le creme antirughe, per quanto promettano miracoli, da sole non bastano. Per avere una pelle radiosa e compatta servono anche un’adeguata idratazione, un’alimentazione corretta e soprattutto rinunciare al fumo, all’alcol e a fare le ore piccole. Partendo da queste basi, per migliorare la tonicità del viso possiamo provare ad inserire nella nostra skin care routine quotidiana anche qualche esercizio di yoga facciale. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Yoga facciale, cos’è e come funziona

Anche se il nome sembra complicato questa è una pratica semplice, efficace e naturale per prendersi cura del proprio viso e contrastare i segni dell’invecchiamento. Richiede solo po’ di costanza e dedizione, ma permette di ottenere risultati visibili in poco tempo.

Questa tecnica si basa sul principio della contrazione e del rilascio dei muscoli del viso, stimolando così la circolazione sanguigna e favorendo la produzione di collagene ed elastina, due proteine essenziali per mantenere la pelle tonica ed elastica.

Attraverso esercizi mirati, è possibile tonificare aree specifiche del viso, come il contorno occhi, la fronte, le guance e il collo, riducendo rughe, occhiaie e donando al viso un aspetto più fresco e luminoso.

5 esercizi di yoga facciale da fare a casa

La bellezza dello yoga facciale sta nella sua semplicità e praticità. Bastano pochi minuti al giorno e un po’ di perseveranza per iniziare a vedere i primi risultati. Ecco cinque esercizi di base da eseguire a casa.

1) Contro le rughe della fronte: Corruga la fronte per 10-15 secondi, poi spalanca gli occhi e solleva la pelle della fronte verso l’alto. Ripeti 10 volte.

2) Per il contorno labbra: sorridi ampiamente, poi disponi gli indici ai lati della bocca e tira delicatamente verso l’esterno. Contemporaneamente, contrai i muscoli delle labbra per opporre resistenza. Mantieni la posizione per alcuni secondi e ripeti 20 volte.

3) Per gli zigomi: inspira gonfiando le guance come se avessi due palloncini al loro interno. Mantieni la posizione per alcuni secondi, poi rilascia l’aria lentamente. Ripeti 20 volte.

4) Per collo e décolleté: fai un bel sorriso, portando gli angoli della bocca verso il basso senza abbassare il mento. Contemporaneamente, cerca di aprire la bocca contro la resistenza delle dita poste sul mento. Mantieni la posizione per alcuni secondi e ripeti 20 volte.

5) Contro le zampe di gallina: posiziona le dita indice sotto le sopracciglia e i pollici sugli zigomi. Tira delicatamente la pelle verso l’esterno per aprire gli occhi, poi chiudili con forza contro la resistenza delle dita. Ripeti 10 volte.

Qualche consiglio in più

Per ottenere i migliori risultati dallo yoga facciale, è importante seguire questi consigli:

Praticarlo con regolarità: bastano 10-15 minuti al giorno, 3-4 volte a settimana, per vedere i primi benefici.

bastano 10-15 minuti al giorno, 3-4 volte a settimana, per vedere i primi benefici. Mantenere la corretta postura: durante gli esercizi, è importante mantenere la schiena dritta e le spalle rilassate.

durante gli esercizi, è importante mantenere la schiena dritta e le spalle rilassate. Respirare correttamente: inspira ed espira profondamente attraverso il naso durante gli esercizi.

inspira ed espira profondamente attraverso il naso durante gli esercizi. Eseguire i movimenti con lentezza e precisione: non avere fretta e concentrarsi sulla contrazione e sul rilascio dei muscoli.

non avere fretta e concentrarsi sulla contrazione e sul rilascio dei muscoli. Ascoltare il proprio corpo: se si avverte dolore o fastidio, interrompere l’esercizio.

I benefici dello yoga facciale

Oltre a tonificare i muscoli e migliorare l’aspetto del viso, lo yoga facciale apporta numerosi altri benefici. Come spiegato, infatti, migliora la circolazione sanguigna: un flusso sanguigno ottimale nutre la pelle e dona un colorito più sano e luminoso.

I movimenti lenti e controllati dello yoga facciale inoltre favoriscono il rilassamento e la riduzione dello stress, che può contribuire all’invecchiamento precoce della pelle. Infine, lo yoga facciale ci aiuta a prendere coscienza dei nostri muscoli facciali e ad utilizzarli in modo più efficace, migliorando la nostra espressività.

Chi ha inventato il face yoga

L’ideatrice dello yoga facciale si chiama Fumiko Takatsu. Era un’insegnante di inglese che, a 36 anni, è rimasta vittima di un grave incidente stradale, che ha causato danni alla simmetria del suo viso.

Dopo essersi sottoposta ad interventi chirurgici e a molti altri trattamenti mirati, senza però essere riuscita a vedere la sua faccia come era prima, Fumiko ha deciso di provare ad agire da sola. Così ha inventato questo metodo di esercizi facciali ed ha iniziato a praticarli ogni giorno con costanza per alcune settimane.

Quando si è resa conto dei grandi miglioramenti ottenuti, Fumiko Takatsu ha deciso di condividere i risultati attraverso i social e il suo canale YouTube @faceyogamethod. Il successo è stato enorme, e in molti hanno iniziato a chiederle consigli personalizzati.

Oggi Fumiko Takatsu ha 59 anni, ha pubblicato libri sulla tecnica da lei sperimentata e la insegna sul suo sito, dove ha lanciato anche una sua linea di prodotti skin care naturali.