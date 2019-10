Sentiamo spesso parlare di collagene, ma molte non sanno a cosa serve. E’ una proteina importante per la salute e la bellezza del nostro corpo.

Quante donne sentono parlare di collagene, ma non sanno cosa è? Sono certe che sia benefica per la pelle, ma non più di tanto.

Il collagene è una proteina presente nel nostro corpo, che svolge un ruolo importante non solo per la salute della nostra pelle ma anche del nostro corpo. Il collagene collega, nutre e sostiene i tessuti e gli organi, si rinnova continuamente, contribuendo al benessere e all’elasticità della pelle del nostro corpo e non solo.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche informazione in più sul collage, a cosa serve e soprattutto perchè è importante.

Il collagene: a cosa serve

Il collagene è una proteina formata da amminoacidi, che durante la nostra vita si rinnova sempre, ma in modo diverso dipende dalla zona del corpo. Il fegato si rinnova nel corso di un mese, mentre per le ossa occorre un anno. Dal collagene dipende lo stato della nostra pelle: elasticità e tonicità, ma anche la giusta idratazione dei tessuti e il rafforzamento di tendini e ossa. E’ una proteina molto importante perchè fornisce la struttura del nostro tessuto connettivo, ma si può assumere anche con integratori o a livello topico. Molte donne ricorrono a creme o sieri da applicare in diversi giorni.

Effetti sulla pelle

La produzione di collagene garantisce una pelle del viso e non solo:

liscia

tonica

più giovane

Il collagene dona sostegno ai tessuti, prevenendo in questo modo le rughe e si evita la perdita di tono, si sa che con il passare degli anni la produzione di collagene diminuisce, già dai 25 anni in poi.

Da queste età la pelle inizia ad avere un indebolimento della struttura della nostra cute, che poi si manifesta con la comparsa di rughe e pelle meno tonica.

Non solo l’età può causare un decadimento della pelle, ma anche gli elementi esterni che possono favorire la decomposizione delle proteine di collagene. I fattori che indeboliscono alla pelle sono:

esposizione solare

inquinamento

fumo

stress

condizioni ambientali

alimentazione poco sana: alimenti ricchi di zuccheri

Il passar del tempo non solo la pelle del corpo ma anche i capelli perdono consistenza e non solo anche le ossa diventano più fragili e i muscoli perdono di vigore.

Alimenti che stimolano la produzione di collagene

Ci sono alcuni alimenti che stimola la produzione di collagene, ecco quali sono:

peperoni rossi

rucola

broccoli

cavoli

fragole

agrumi

kiwi

uva: fondamentale per la sintesi di questa importante proteina;

patate: contengono invece vitamina A e selenio , che aiutano la stimolazione di questa proteina;

, che aiutano la stimolazione di questa proteina; carote

melone

carne di tacchino: che contiene lisina, un aminoacido che contribuisce al riformarsi del collagene;

tuorlo d’uovo: contiene invece la colina;

ceci e fagioli: contiene la vitamina del gruppo B che si trasforma in glicina, aminoacido che prende parte alla produzione di questa proteina;

che si trasforma in glicina, aminoacido che prende parte alla produzione di questa proteina; pomodori: ricchi di licopene, un antiossidante che protegge il collagene

salmone: che contiene gli acidi grassi omega 3.

Gli alimenti da evitare sono quelli che contengono gli zuccheri raffinati e i carboidrati, che vanno ad ostacolare la sintesi di collagene. Qualora si verifica una carenza di questa proteina, si può integrare con degli integratori, che spesso viene utilizzato soprattutto per le ossa e le articolazioni. Chiedere sempre consiglio al proprio medico prima di assumere gli integratori.

