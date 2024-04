Vuoi passare da uno lunghissimo a uno corto? Ecco i tagli giusti per te: con questi sarai sciccosissima

Tagliare i capelli è un modo per ravvivare il proprio look. Ecco quali sono quelli appropriati per ogni tipo di viso.

Con la primavera molte persone decidono di cambiare un po’ il loro aspetto. Questo consiste nel tagliare i capelli. Ma come si fa a passare da capelli lunghissimi a tagli molto corti? Ecco quali scegliere per essere bellissime.

Andare dal parrucchiere è il momento che una donna dedica alla cura di se stessa nella miriade di impegni quotidiani. Tagliare i capelli con costanza è importante per eliminare le parti più deboli e rovinate affinché la chioma sia sempre sana e splendente. A volte dare una spuntatina ci consente di sentirci più leggere e in armonia con il mondo.

Negli ultimi tempi pare che vada di moda avere capelli molto lunghi. Alla lunga però ci si può stancare di doverli curare o di spendere molto tempo per lavarli e asciugarli. Ma come si fa a passare da un capello lunghissimo a uno corto? Ecco quali sono le opzioni.

Tagli giusti per i capelli: perché corto è bello

Di tagli ce ne sono tantissimi, ma quali si sposano meglio con il nostro viso? Una delle opzioni potrebbe essere il pixie cut che consiste in un ciuffo lungo che arriva a toccare le sopracciglia. Un taglio molto comodo e anche un po’ sbarazzino. Qualcuno potrebbe erroneamente pensare che corto sia sinonimo di poco femminile ma le cose non stanno così. Una buona idea può essere quella del pixie con tagli geometrici e netti.

Se invece non volete passare subito a un taglio così corto meglio provare prima un caschetto. Si tratta di un taglio medio corto che solitamente viene piuttosto apprezzato. Facile da gestire, dona volume ai capelli, insomma è la soluzione a molti problemi. Il caschetto inoltre vanta molte declinazioni.

Per esempio può essere scalato o corto davanti e lungo dietro e viceversa. Si può fare con o senza frangetta e quest’ultima può essere spettinata o a tendina. Passando invece a tagli molto corti, un buon suggerimento è quello del mixie, a metà strada mullet e pixie. Dona un certo volume alla parte alta della testa.

Infine ci sono le rasature. Sono consigliate a chi ha capelli piuttosto voluminosi. Questi tagli che possono essere scalati, sono facili da gestire grazie a cere o gel. In ultimo c’è anche il buzz cut che consiste in un taglio quasi a zero. Allora, siete pronte a far lavorare le forbici del parrucchiere di fiducia?