Occhiaie: è il rossetto aranciato il segreto per nasconderle in modo impeccabile

Le occhiaie, quegli antiestetici cerchi scuri intorno gli occhi che colpiscono moltissime donne. Se il correttore non vi soddisfa, è il rossetto aranciato il prodotto da provare assolutamente!

Avere le occhiaie significa avere sempre uno sguardo dall’aspetto stanco e che dimostra sempre qualche anno in più. Per ovviare a questa problematica si ricorre ogni giorno all’applicazione di correttori, anche professionali ma che in molti casi non risultano essere così efficaci.

Le ultime tendenze makeup rivelano che il rossetto potrebbe davvero essere il prodotto giusto per mimetizzare perfettamente le occhiaie e se quello rosso risulta essere perfetto per nascondere alcuni tipi di occhiaie, sembra essere l’aranciato quello davvero insostituibile.

Rossetto aranciato: ecco perché dovresti utilizzarlo per nascondere le occhiaie scure alla perfezione

Le occhiaie sono davvero un inestetismo con cui ogni giorno si combatte a suon di spugnette e correttori, quel piccolo particolare capace però di influenzare l’aspetto di una donna in modo molto importante.

Uno sguardo chiaro e luminoso regala senza dubbio qualche anno in meno e un aspetto disteso. Nella maggior parte dei casi gli occhi cerchiati di scuro virano alla tonalità del blu e del violaceo, colorazioni che nella ruota cromatica si trovano in contrapposizione proprio con l’arancio e le tonalità rosso corallo e che saranno perfette per nascondere le occhiaie, anche quelle più importanti.

->>LEGGI ANCHE: Struccare il mascara: ecco come dovresti farlo per non rovinare le ciglia

Rossetto aranciato per nascondere le occhiaie: quale scegliere e come utilizzarlo



Il rossetto aranciato sembra essere il prodotto ‘must have’ per avere un contorno occhi luminoso e chiaro. Il rossetto che andrà utilizzato come ‘correttore’ dovrà essere il classico lipstik nella sua versione cremosa.

Una volta individuata la tonalità di arancio necessaria per comuffare le occhiaie, non resta che applicarlo prima del correttore classico che, nella maggior parte dei casi se scelto in una tonalità sbagliata, tende a mettere in evidenza le occhiaie invece di nasconderle.

Per applicare il rossetto aranciato sotto l’occhio, con l’obiettivo di utilizzarlo per correggere le occhiaie scure, si potrà utilizzare un pennello piatto da correttore, una spugnetta o semplicemente i polpastrelli delle dita.

Una volta applicato, il rossetto aranciato andrà sfumato tamponandolo e nello stesso tempo assorbendo il prodotto in eccesso.

Dopo aver sfumato il rossetto arancio si potrà applicare il normale correttore che si adatterà e si sposerà perfettamente con il rossetto creando un makeup correttivo davvero impeccabile.

->>LEGGI ANCHE: Le pieghette della palpebra ti rovinano il trucco occhi? Evita questo errore!

Non vi resta che correre a comprare il rossetto aranciato perfetto per voi e tenerlo sempre a portata di beauty!