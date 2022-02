Crema antirughe: errori da evitare durante l’acquisto

Siete indecise sulla crema antirughe da acquistare? Cercate di evitare questi errori comuni che molte di voi fanno.

Quante di noi ormai utilizzano la famigerata crema antirughe? Ma siete sicure che state utilizzando quella giusta per voi?

Alcune di voi stanno sicuramente utilizzando una crema che non fa necessariamente al caso vostro, anche se ancora non lo sapete. Noi vogliamo aiutarvi elencandovi gli errori più comuni che si commettono quando si acquista una crema antirughe. Così facendo, speriamo di darvi alcuni consigli che possano essere utili a farvi acquistare il prodotto più adatto a voi.

Crema antirughe: cosa non fare

Ecco gli errori più comuni che molte di voi commettono durante l’acquisto della crema antirughe.

Comprare prodotti con più benefici

Ogni prodotto è realizzato con il beneficio principale in mente. Si possono trovare prodotti in farmacia o sul mercato in generale che affermano di avere diversi benefici, il che significa che si può usare un prodotto per benefici diversi.

Però, diciamoci la verità, con questo tipo di prodotti, non riusciamo a risolvere nulla. Quindi, comprate prodotti che mirano a fare una cosa sola e in questo modo, sarete capaci di vedere se stanno veramente portando beneficio alla vostra routine di cura delle pelle.

Cambiare subito marca se non si vedono subito i risultati sperati

Se non siete soddisfatte della vostra pelle o del vostro aspetto, è normale che siate ansiose di vedere i risultati, soprattutto se si state utilizzando una nuova crema antirughe, ma dovete portare pazienza.

Prima ancora di comprare un prodotto, controllate la scatola o l’etichetta, perché spesso è presente un’indicazione sul tempo che dovete attendere prima di riuscire a vedere qualche risultato. Poi, una volta che iniziate ad utilizzare il prodotto, assicuratevi di seguire correttamente le istruzioni. Per esempio, se vi dicono di applicarlo tre volte al giorno, fatelo. Non sorprendevi se poi non riuscite a notare nessun tipo di miglioramento.

Comprare prodotti che non sono fatti per la vostra età

Ogni buon prodotto anti-invecchiamento che si rispetti è rivolto ad una particolare fascia d’età, soprattutto perché la nostra pelle cambia con il passare del tempo. Qualcuno che ha 30 anni avrà una elasticità maggiore rispetto ad una persona di 40 anni.

Quando fate la vostra scelta, assicuratevi di leggere l’etichetta, e se l’età non è indicata, non esitate a chiedere un consiglio ai professionisti. Infatti, con il giusto prodotto, potreste veramente notare una sostanziale differenza nei risultati.

Comprare prodotti che non sono fatti per il vostro tipo di pelle

Tutte noi abbiamo una carnagione differente e spesso possiamo ritrovarci con diversi tipi di pelle in diverse aree del viso. Per esempio, potreste avere la pelle secca vicino al collo ma la pelle grassa vicino al naso.

In generale, ci sono quattro categorie principali di pelle: pelle normale, pelle secca, pelle grassa e pelle mista. Per essere in grado di scegliere il prodotto perfetto per la vostra pelle, dovreste capire meglio il vostro tipo di pelle. Infatti, se per esempio avete la pelle secca ma scegliete un prodotto che in realtà disidrata, potreste addirittura ritrovarvi con più rughe!

Comprare prodotti basati sul marketing

Sicuramente avrete visto centinaia di pubblicità che vi promettono di tutto e di più. Quindi, se vedete un prodotto di tendenza che, apparentemente, ha aiutato migliaia di donne, assicuratevi di controllare le recensioni online.

Comprare l’articolo con il prezzo più alto

Molte donne spesso scelgono il prodotto più costoso pensando che sia il migliore sul mercato e che quindi garantisca i migliori risultati. Ma proprio come la pubblicità, questa è una tattica che i commercianti usano per convincervi a comprare.

Non vi stiamo suggerendo di prendere la crema più economica, ma si può trovare un compromesso. Perciò, decidete quanto potete spendere. È inutile sborsare un patrimonio semplicemente per una crema antirughe. Fissatevi dunque un budget, fate delle ricerche online e mi raccomando, prima dell’acquisto, leggete le recensioni.

Ora che avete letto gli errori più comuni che le donne commettono nella scelta delle creme antirughe, dovreste sentirvi più sicure del vostro prossimo acquisto. Ricordatevi, quindi, di capire il vostro tipo di pelle, stabilire un budget e i vostri obiettivi e non c’è modo migliore di farlo se non utilizzando la tecnologia e ascoltando le esperienze di altre donne.