Crema solare corpo, perché è fondamentale metterla sempre: i segreti per la tintarella perfetta

Con l’arrivo dei primi caldi anche tu starai pensando di voler prendere finalmente un po’ di sole, scacciare via quel colorito giallognolo tipico dell’inverno e acquisire una tintarella perfetta; è normale, un po’ di abbronzatura aiuta a sentirsi più belli e anche in salute. Prima di esporsi al sole, soprattutto dopo essere stati coperti per diversi mesi, è fondamentale, se non di vitale importanza, usare la crema solare corpo; al giorno d’oggi con tutti gli studi che sono stati fatti riguardo i danni dei raggi UV sarebbe davvero stupido pensare di prendere il sole senza usare la protezione e applicarla anche nel modo giusto.

Crema solare corpo, perché non devi mai dimenticare di metterla

D’estate soprattutto, ma già con l’arrivo dei primi caldi e quando ci si inizia a spogliare, è importantissimo avere sempre con te la crema solare per il corpo. Saprai che anche di inverno è consigliabile usare la protezione in viso, che a differenza del corpo, è maggiormente esposto ai raggi del sole, motivo per cui capirai bene che non appena si mostra al sole anche un piccolo lembo di pelle, è necessario usare il giusto prodotto per evitare scottature.

Oramai tutti sanno che la crema solare per il corpo non si usa solo per ragioni estetiche, le bruciature dovute a una scorretta esposizione al sole oltre che fastidiose e brutte da vedere, sono molto dannose per il nostro organismo; è fondamentale proteggersi dai raggi UV non solo per evitare di diventare “rosso come un peperone” ma anche per salvaguardare la tua salute. A tutti piace essere abbronzati, ma non bisogna esagerare e anche il sole va preso nella giusta misura e soprattutto solo dopo essersi spalmati la crema solare su tutto il corpo e sul viso.

Le protezioni servono a evitare eritemi, per non spellarsi assomigliando così a una “patata semisbucciata”, per evitare la comparsa dei segni dell’invecchiamento – ti sarà capitato almeno una volta nella vita di incontrare a mare qualcuno con la pelle super abbronzata ma tutta raggrinzita, come se fosse una prugna secca – e soprattutto a prevenire il tumore della pelle. Negli anni è stato ampiamente dimostrato che tra le cause dei melanomi c’è anche la scorretta esposizione al sole, ecco perché si dice che una crema protettiva può davvero ‘salvarti la vita’.

Prima di acquistare una protezione è importante controllare l’SPF (fattore di protezione solare), quel numerino che vedi generalmente sulla confezione di una crema: più alto è e maggiore sarà la protezione di quel prodotto. Chiaramente a seconda della zona del corpo – ma anche dall’orario di esposizione al sole – è preferibile usare un dosaggio piuttosto che un altro.

A tal proposito vorrei suggeriti due creme solari con diverse protezioni, una da 30 e una da 50, considera che al di sotto di questo SPF personalmente non le considero nemmeno. Se cerchi qualcosa di forte, da usare anche su zone più delicate del corpo come il decolleté o le spalle, che si bruciano più facilmente, il mio consiglio è La Roche Posay Anthelios XL 50, una formula trasparente ma con un SPF davvero forte che può essere utilizzata sia sul copro che sul viso. Nel suo formato più grande è perfetta per essere usata da tutti i membri della famiglia o comunque durare per molto tempo; altamente idratante, contribuirà a evitare che la pelle si secchi e garantirà una abbronzatura dorata e a lunga durata.

Se invece hai bisogno di una crema più leggera, da usare magari per le gambe, le braccia e il ventre, ti consiglio la Rilastil Sun System Transparent con un SPF di 30, anche questa con una formula trasparente che può essere applicata facilmente anche sulla pelle bagnata senza avere quel fastidioso effetto di ‘imbiancare’ il corpo. Questo prodotto ha un’azione antiossidante, fondamentale perché in questo modo oltre a proteggerti dal sole preverrai la comparsa di rughe e imperfezioni cutanee; ha una protezione ad ampio spettro dai raggi UVB e UVA e soprattutto resiste all’acqua, ciò vuol dire che non dovrai rimetterla tanto spesso.

