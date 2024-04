Ida Platano, reazione struggente dopo l’eliminazione di Mario a Uomini e Donne

Ida Platano elimina definitivamente il corteggiatore Mario Cusitore dallo studio di Uomini e Donne. La reazione a sorpresa

Il trono di Ida Platano non prosegue per il meglio. Dopo le registrazioni in cui si è parlato dell’ennesima segnalazione su Mario Cusitore, uno dei suoi due corteggiatori, ora il trono è a rischio. Ida è infatti rimasta senza corteggiatori dopo tutto quello che è successo in studio.

La Platano era ritornata nello studio di Canale 5 a novembre per rimettersi in gioco dopo che la relazione con Alessandro Vicinanza era terminata. Tuttavia Ida non è stata abbastanza fortunata e non è riuscita in quello che desiderava: trovare una persona che le stesse accanto nella sua vita privata. Ma andiamo a vedere cosa è successo dopo l’eliminazione di Mario.

Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano dopo l’eliminazione di Mario

Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 22 aprile Ida ha definitivamente eliminato Mario Cusitore, come riportato dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni. Dopo che la registrazione è iniziata con un riepilogo di tutto quello che è successo nelle registrazioni precedenti, Ida seduta al centro studio litiga pesantemente con Mario. La litigata non porta a nulla di buono e il corteggiatore viene eliminato. Mario lascia così lo studio e dopo poco anche Ida.

La Platano decide di non ritornare da Mario perché la sua decisione è ferma. Non è neanche entrato in puntata Pierpaolo Siano, l’altro corteggiatore della tronista. Ma la reazione della tronista non si ferma allo studio di Uomini e Donne, dove era arrabbiata e soprattutto molto provata. Lo sfogo arriva anche sui social.

Sul suo profilo Instagram Ida ha pubblicato una storia in cui si legge: “Non è la vita che separa le persone, è il male, l’ipocrisia, il tradimento, l’egoismo e la mancanza di rispetto a farlo.” Così la tronista è oggi delusa. Il giorno dopo, il 23 aprile, si è registrata un’altra puntata ed è stato il momento giusto per parlare con Pierpaolo.

Pierpaolo è sceso molto arrabbiato ed ha voluto subito parlare con la Platano. Il corteggiatore si sente preso in giro dopo che la tronista è stato per tanto tempo dietro a Mario, nonostante tutte le segnalazioni arrivate. Sempre da quello che riporta Pugnaloni, si apprende che Pierpaolo ha lasciato lo studio, dicendo che nel caso Ida lo scelga, lui direbbe di ‘no’ perché non vuole essere la ruota di scorta di nessuno.

La Platano ha lasciato lo studio piangendo, ma prima di uscire ha salutato la De Filippi e ha ripetuto che anche questa volta non è stato fortunata. Molto probabilmente Ida non ritornerà sul trono, i suoi corteggiatori non ci sono più e manca poco alla chiusura del programma per far scendere nuovi corteggiatori con cui iniziare un nuovo percorso.