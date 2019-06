Applicare la protezione solare è un gesto troppe volte sottovalutato e fatto con poca attenzione. Ecco come applicarla nel modo giusto e gli errori da non commettere.

La protezione solare ancora oggi viene vista con riserve dai patiti della ‘tintarella selvaggia’ ed invece resta ancora l’unico strumento per mantenere la pella sana ed assicurare un’abbronzatura dorata e duratura. Lo schermo protettivo verso i raggi ultra violetti del sole infatti non impedisce a fatto di abbronzarsi ma rappresenta quasi un obbligo ed un gesto di amore verso se stessi e la propria salute che dovrebbe essere compiuto con molta cura e non velocemente in spiaggia.

Applicarla nel modo giusto scongiurerà ogni pericolo di melanomi, ustioni, eritemi solari e abbronzatura poco omogenea. La protezione solare dovrebbe essere applicata sempre con un fattore 50+ per il viso ed il corpo con pelle chiara e delicata e un fattore 30 per il corpo con una pelle olivastra e più resistente.

Protezione solare, gli errori da non fare per evitare le scottature.

La protezione solare dovrebbe essere un prodotto che tutti dovrebbero portare con se al mare ma che dovrebbero applicare sul corpo anche in città durante la stagione più calda. L’applicazione giusta è molto importante ai fini di una giusta prevenzione di tumori della pelle, ustioni ed eritemi solari. Ecco gli errori che non si dovrebbero mai fare nell’applicazione della crema solare con fattore di protezione.

Applicare la crema in spiaggia

La crema solare andrebbe applicata prima di uscire di casa e senza vestiti, per assicurare una applicazione omogenea su ogni parte del corpo, comprese le ascelle e l’interno coscia. Non si dovrebbe mai applicarla in spiaggia, in modo veloce e con il costume indosso.

Non rinnovare l’applicazione

La protezione solare andrebbe riapplicata diverse volte durante la giornata e soprattutto dopo un bagno in mare o in piscina, nonostante le blasonate formulazioni resistenti all’acqua.

Applicare l’applicazione solare soltanto in presenza di sole forte

I raggi solari penetrano attraverso le nuvole e anche attraverso le fibre del tessuto dell’ombrellone. Per questo resta obbligatorio applicarla anche in presenza di un cielo un poco nuvoloso o se ci si trova sotto un ombrellone o un gazebo.

Usare prodotti acquistati l’estate precedente

La crema con protezione solare va acquistata ogni anno nuova poiché non vi è certezza che il fattore protettivo resti inalterato un anno dopo l’apertura del prodotto.

