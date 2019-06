Le ciglia finte sono un ‘must have’ del makeup. Ecco come ottenere un ‘false lash effect’ con un semplice mascara.

Se siete tra le amanti delle ciglia finte e dello sguardo magnetico, non rassegnatevi all’applicazione giornaliera delle ciglia artificiali, scoprendo con ottenere un’effetto ciglia finte applicando il mascara nel modo giusto.

Saper applicare in modo curato e perfetto il mascara, regala la possibilità di avere uno sguardo irresistibile anche senza dover applicare le ciglia finte. Nonostante esistano in commercio diverse tipologie di mascara dalle diverse potenzialità e prestazioni, come volumizzanti, rinfoltenti e allunganti, la differenza la farà il tipo di applicazione. Ecco perché è importante sapersi muovere con destrezza utilizzando scovolino e piega ciglia!

Makeup: come ottenere l’effetto ciglia finte con un semplice mascara

Per ottenere un effetto ciglia finte con il mascara, avrete bisogno di:

mascara

cipria

piegaciglia

scovolino per ciglia

matita nera

La prima operazione da compiere sarà quella di pettinare le ciglia con un pettinino o uno scovolino pulito. Successivamente si passerà ad utilizzare il piegaciglia ripetendo l’operazione se dovesse essere necessario. Il piegaciglia potrà essere di tipo semplice o riscaldante. Poi si passerà all’applicazione del mascara su tutte le ciglia lavorando il prodotto con cura. Il prodotto chiave per ottenere l’effetto ciglia finte è la cipria che dovrà essere applicata sullo scovolino prima di passarlo sulle ciglia. Questo renderà le ciglia più folte e lunghe. A questo punto potrà essere applicato di nuovo il mascara. Come tocco finale si potrà passare la matita nera nella rima palpebrale interna superiore dell’occhio per rendere lo sguardo ancor più magnetico e l’effetto ciglia finte perfetto.

Esistono in commercio diverse tipologie di fibre in polvere per ottenere l’effetto ciglia finte da utilizzare al posto delle cipria, unica accortezza da evitare per i portatori di lenti a contatto. Dopo l’applicazione del mascara e la sua completa asciugatura, si potrà applicare un top coat che le renderà ancor più folte e lunghe.

