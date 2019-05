Il latte di riso è un vero amico della pelle e rappresenta un elisir di bellezza naturale e semplice da usare.

Il latte di riso è una bevanda sempre più presente nelle nostre tavole, non solo per il sapore gradevole ma anche per l’assenza di lattosio e glutine che ne fa un sostituto del più comune latte vaccino. Ricco di proprietà benefiche si rivela essere anche un grande amico di noi donne in quanto alleato della bellezza. Grazie all’amido in esso contenuto, infatti, il latte di riso vanta proprietà antinfiammatorie e nutrienti, ideali per migliorare l’aspetto della nostra pelle. Oggi, quindi, scopriremo tre rimedi naturali, semplici ed economici per farci più belle grazie al latte di riso.

Tre rimedi di bellezza a base di latte di riso

Con il latte di riso è possibile realizzare dei rimedi di bellezza casalinghi utili per il viso. Si tratta di rimedi facili da preparare e da usare e che di solito risultano essere anche più economici rispetto a quelli acquistati nei negozi. Basta infatti usare del latte di riso senza zucchero, senza aromi come il cacao o la vaniglia e senza troppi ingredienti aggiuntivi ed il gioco è fatto.

Maschera idratante al latte di riso. Per realizzare questa maschera servono latte di riso e farina di riso. Si mescola la farina con del latte appena tiepido e si mescola fino ad ottenere una crema. Una volta pronta la si stende sul viso, lasciandola agire per una decina di minuti. Risciacquare con acqua tiepida e ripetere un paio di volte a settimana. La pelle risulterà sempre più fresca, morbida e naturalmente idratata.

Tonico rinfrescante al latte di riso. Il latte di riso può essere usato anche come tonico. Dopo la normale pulizia del viso basta infatti versarne qualche goccia su un batuffolo di cotone e tamponarlo sul viso. La sensazione di freschezza sarà immediata e si avrà una pelle più sana e luminosa. Perfetto anche per evitare la spiacevole sensazione della pelle che tira.

Maschera normalizzante al latte di riso e fecola di patate. Se la pelle fa i capricci e ha il bisogno di essere sgrassata o idratata il latte di riso torna ancora una volta utile, questa volta con l’aiuto di un po’ di fecola di patate. Basta mescolare i due ingredienti nelle proporzioni idonee per ottenere una sorta di crema e stendere quanto ottenuto sul viso. Lasciare in posa per circa 20 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Due o tre volte la settimana aiuterà ad ottenere una pelle più sana ed equilibrata.

