Finalmente la bella stagione è arrivata e i raggi di sole tornano ad illuminarci il volto e a sottoporlo ad uno stress non indifferente. L’esposizione al sole infatti, se da un lato ci regala un colorito sano e piacevole, dall’altro mette alla prova l’epidermide ed il derma che ogni giorno si trova a far fronte all’azione dei raggi ultravioletti che distruggono i radicali liberi causando l’invecchiamento cutaneo.

Prendere il sole sconsideratamente e non utilizzare i trattamenti giusti e la protezione solare significherebbe che a settembre la nostra pelle sarà disidratata, ipersensibile e a volte colpita da macchie cutanee.

In questa stagione bisogna tenere a mente tre cose fondamentali per la nostra pelle, in particolar modo quella del viso e del decolleté, protezione, idratazione e nutrimento.

Come proteggere, preparare, nutrire ed idratare la pelle del viso prima e durante l’esposizione al sole

Se siete alle prese con le prime gite al mare, non dimenticate di indossare, il vostro costume preferito e la protezione solare! Proteggere la pelle dai raggi del sole è essenziale in primo luogo per la salute, e poi per la nostra bellezza. La protezione solare da applicare su viso, collo e parti delicate deve necessariamente avere un fattore di protezione 50+ e deve essere sempre applicata, ogni giorno, non soltanto quando ci si reca in spiaggia. In estate infatti la pelle viene colpita dal sole forte ogni qual volta si trovi all’esterno.

In previsione dell’esposizione al sole, sarà bene intensificare l’idratazione ed il nutrimento della pelle, in particolare durante le ore notturne, momento in cui le cellule del derma sono più ricettive. Un siero idratante alla vitamina C, A ed E è uno dei prodotti che non possono mancare nel beauty estivo. Andrà applicato mattina e sera prima della crema trattamento picchiettandolo con i polpastrelli.

La crema idratante dovrà essere particolarmente corposa e ricca, quella notturna poi potrà essere ancor più nutriente e arricchita di oli vegetali come quelli di iperico, jojoba o argan. La routine di bellezza settimale dovrà prevedere sempre uno scrub delicato, per eliminare le cellule morte e una maschera restituiva, lenitiva e super idratante.

Posto d’eccellenza nel beauty, lo hanno le acque termali che potranno essere vaporizzate durante la giornata e al posto del tonico al mattino e sera come eccezionale trattamento di bellezza. Ultimo ma non meno importante consiglio per prevenire la comparsa di rughe e macchie cutanee, indossare un cappello a tesa larga, soprattutto in spiaggia per proteggere la pelle del viso e del collo. Non abbiate paura di avere il viso più bianco del corpo, esistono degli autoabbronzanti dalle formulazioni eccellenti. Le più belle dive del cinema e dello spettacolo non prendono mai sole sul viso!

