Sguardo magnetico, usa le ciglia finte: nessuno noterà la differenza

Contiene link di affiliazione

Specialmente per chi ha l’occhio incappucciato e non può giocare con ombretti ed eyeliner per creare profondità e punti luce, puntare tutto sulle ciglia per uno sguardo magnetico e accattivante è fondamentale. In altre parole, si affida solo a primer e mascara il compito di “aprire” lo sguardo quel tanto che basta per occhi seducenti e luminosi come dei fari. Se Madre Natura però non è stata molto generosa con te, non ti preoccupare: le ciglia finte saranno il tuo alleato segreto.

Pratiche e facili da usare, stiamo parlando di piccolissime bande con sottili peli in fibre, nella maggior parte dei casi sintetiche, perfette per simulare l’effetto delle ciglia naturali rendendole al contempo più folte e lunghe. Ovviamente in commercio se ne possono trovare tantissime tipologie, ma proprio perché sono a contatto con una parte molto sensibile e delicata del nostro corpo (ovvero gli occhi) è importante scegliere sempre un prodotto di qualità che valorizzi il tuo sguardo senza rovinarlo.

Sintetiche sì, ma del tutto naturali: perché le ciglia finte non possono mancare nel tuo beauty

Dalla resa spettacolare, se sogni da sempre ciglia lunghe, voluminose e curve ma non hai idea di quali scegliere, questo kit di ciglia finte da 280 pezzi è incredibile. Perfetto anche per chi è alle prime armi, oltre alle ciglia realizzate in fibra sintetica di alta qualità, troverai nella comoda box che puoi portare sempre con te anche la colla per ciglia, il sigillante, le pinzette e il solvente (che rimuove efficacemente la colla senza lasciare residui) per un risultato professionale, ma nella comodità di casa tua.

Se la colla in dotazione garantisce non solo un’eccellente durata senza irritazioni per ben 48 ore e nelle peggiori condizioni, ma anche una straordinaria resistenza all’acqua, sia le pinzette che il sigillante sono stati pensati per rendere l’applicazione delle ciglia finte estremamente facile e comoda, anche se sei una frana col make up. L’applicazione a ciuffetti, infatti, a differenza di quelle che coprono tutta la lunghezza ti consentono di svolgere un lavoro più preciso e anche il più naturale possibile (ma presta attenzione sempre a questi errori quando le applichi).

Ma non solo: per offrire un risultato finale ancora più naturale, il kit si compone di diverse varietà di lunghezze e spessori delle ciglia, così da poter personalizzare il look in base alle tue preferenze o ancora il tuo stato d’animo. Insomma, se vuoi un effetto più sobrio per andare al lavoro, basterà applicare pochi ciuffetti di media-lunghezza, se invece vuoi esagerare come una vera dancing queen per un party super glam in centro, abbonda quanto vuoi e gioca con le lunghezze; tanto le ciglia sono realizzate con materiali morbidi e sicuri, il che le rende leggere, perfettamente incurvate e facili da indossare in qualsiasi occasione.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.