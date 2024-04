Amici 23, Lil Jolie allarma i fan dopo la puntata: “Cancellato tutto”

Lil Jolie, dopo il suo addio ad Amici, ha compiuto un’azione controversa, che ha scatenato il panico sui social network.

La quinta puntata del Serale di Amici ha segnato grandi cambiamenti. I giudici, ancora una volta, sono stati chiamati a valutare le performance degli allievi. A seguito del loro verdetto, Gaia e Lil Jolie hanno dovuto dire addio al loro percorso. Abbandonare una sfida così motivante e promettente, ovviamente, non è facile. Le dirette interessate sono apparse molto dispiaciute.

Subito dopo, però, è successo qualcosa che non è passato inosservato. La cantante, infatti, ha compiuto un gesto controverso, in grado di scatenare l’ira del popolo del web. La mancanza di una spiegazione valida non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Il gesto di Lil Jolie scatena l’ira del web: le polemiche contro la cantante

Il percorso di Lil Jolie ad Amici è stato caratterizzato da alti e bassi. La ragazza, in diverse occasioni, ha avuto difficoltà a gestire lo stress. Maria De Filippi, di recente, è intervenuta per cercare di aiutarla. Il suo talento, tuttavia, le ha permesso di conquistare il pubblico e di fare breccia sulla giuria. Con il passare delle settimane, ovviamente, la sfida è diventata sempre più agguerrita. Durante la puntata di sabato 20 Aprile, la ragazza è stata costretta ad abbandonare il talent show.

La diretta interessata, poco dopo il verdetto finale, ha compiuto un gesto che ha dato vita a tante polemiche. La ragazza, per questioni ancora da chiarire, ha deciso di cancellare tutti i contenuti caricati sul suo profilo di Instagram. Non sono più presenti neanche le foto e i video relativi al suo percorso ad Amici. Molti fan sono convinti che si tratti solo di una mossa provocatoria e che la cantante abbia voluto ‘vendicarsi’ per l’eliminazione subita.

Lil Jolie non ha fornito nessuna spiegazione. Al momento, c’è una sola immagine presente. Nella didascalia, ha scritto un lungo ringraziamento nei confronti di Maria De Filippi e di tutti coloro che l’hanno accompagnata nel suo viaggio: “Ho sentito tutto, ho dato tutto, ho amato tutto“. In realtà, non è la prima a compiere una simile mossa. Si tratta di un’azione piuttosto diffusa sui social network. Spesso, viene attuata quando si vuole dare spazio a un nuovo inizio. Per esempio, anche Rosa Chemical, di recente, ha fatto la stessa identica cosa. Probabilmente, nei prossimi giorni, fornirà maggiori particolari.