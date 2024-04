Bonus Estate Ragazzi da 50 euro a settimana: ISEE entro i 16.000 euro per l’aiuto da chiedere subito

Per chi ha ISEE entro i 16.000 euro è possibile richiedere il bonus Estate Ragazzi. Ecco quali sono i requisiti e la scadenza.

Poter contare su degli aiuti per il periodo delle vacanze estive è sempre una grande cosa per i genitori che lavorano e che necessitano di qualcuno che si prenda cura dei loro figli.

Per questo motivo, ogni anno, ci sono diverse possibilità offerte da servizi volti a promuovere attività estive, gite, viaggi e quanto possibile per offrire alternative valide a bambini e ragazzi di tutte le età. In questi giorni, ad esempio, c’è un bando in particolare che riguarda le famiglie con ISEE entro i 16mila euro e che può essere davvero di grande aiuto.

Tutto sul bonus estate ragazzi da 50 euro a settimana

Poter godere della possibilità di appoggiarsi a enti che promuovano attività estive per i più piccoli è sempre un gran sollievo per le famiglie che in questo modo possono trascorrere l’estate con maggior serenità. Per fortuna, al tal riguardo, non mancano le offerte e una tra queste è quella appena promossa dal comune di Cuneo che si chiama ‘Tempo d’estate’.

Un’iniziativa che coinvolge diverse associazioni e che si occupa proprio di bambini e ragazzi. Per accedere a questa opportunità occorre avere un ISEE inferiore ai 16mila euro che offrirà la possibilità di far accedere bambini e ragazzi ai campi estivi residenziali. E tutto per un valore di 50 euro a settimana con un massimo di 200€ per ciascun minore. Nell’offerta è prevista anche l’assistenza specialistica ai minori con disabilità che potranno così godere dell’assistenza di personale qualificato per un massimo di 80 ore.

Andando alle modalità per accedere a questo bando, come già accennato si parte dalla prima che è quella di un ISEE entro i 16mila euro. A ciò si aggiunge la compilazione della domanda online con credenziali SPID. Il tutto andrà fatto entro lunedì 13 maggio 2024. Sempre nella sezione disponibile sul sito del comune di Cuneo ci sono tutte le informazioni e i criteri di accesso per le varie misure.

In caso di problemi per la compilazione della domanda o per l’accesso alle varie informazioni è importante rivolgersi agli sportelli di supporto alla cittadinanza o al comune stesso. Agendo per tempo, coloro che rientrano nei requisiti richiesti potranno godere di un grande aiuto per l’estate e offrire ai propri figli un periodo sicuramente interessante e ricco di momenti preziosi.