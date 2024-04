Elisir di bellezza: dal collagene alle vitamine agli acidi grassi omega-3, gli integratori da assumere per una pelle sana e luminosa.

Oltre a creme, sieri e maschere, la bellezza della pelle passa anche da ciò che mangiamo. Gli integratori alimentari possono essere un valido alleato per nutrire la pelle dall’interno, contrastare i segni del tempo e donarle un aspetto più sano e luminoso.

In questo articolo noi di chedonna.it ti forniamo una guida agli integratori più efficaci per la pelle: quali sono, come funzionano e quali benefici possono apportare. Trovi inoltre qualche consiglio su come scegliere gli integratori giusti in base alle tue esigenze specifiche e al tuo stile di vita.

Integratori per la pelle, quali scegliere

Ricorda sempre che gli integratori non sono una bacchetta magica e che devono essere assunti nell’ambito di un approccio completo alla cura della pelle che includa una dieta sana, uno stile di vita equilibrato e una corretta routine di skincare.

È sempre molto importante, inoltre, consultare il proprio medico o un nutrizionista per individuare gli integratori più adatti alle tue esigenze e condizioni di salute.

Collagene: l’elisir di giovinezza per la pelle

Iniziamo dal collagene, una proteina fibrosa che rappresenta circa il 70% della matrice extracellulare della pelle e le conferisce tono, elasticità e compattezza. Con l’età, la produzione di collagene diminuisce naturalmente, causando la comparsa di rughe, cedimenti cutanei e perdita di luminosità.

Il collagene, grande alleato della bellezza della pelle, può essere assunto attraverso l’alimentazione (carni magre, pesce, uova) e sotto forma di integratori.

Quali sono i suoi benefici per la bellezza della pelle? Il collagene riduce le rughe e le linee sottili, aiuta a riempire le rughe dall’interno, rendendole meno visibili e donando alla pelle un aspetto più liscio e tonico. Aiuta la capacità della pelle di distendersi e a trattenere l’acqua nella pelle, mantenendola idratata, morbida e elastica.

Questo può essere particolarmente utile per le persone con la pelle secca o disidratata. Assumere integratori di collagene può aiutare a migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle, contrastando i cedimenti cutanei e donando un aspetto più tonico e sodo.

Assumere regolarmente collagene può aiutare a rinforzare i capelli, renderli meno fragili e più lucenti, e a migliorare la salute e la crescita delle unghie. E combinare l’assunzione di collagene con vitamina C ne aumenta la biodisponibilità.

Le Vitamine C ed E, alleate della pelle

Continuiamo proprio con la Vitamina C, che oltre ad essere un nutriente essenziale per il nostro organismo svolge un ruolo fondamentale nella salute ma anche nella bellezza della pelle: può essere assunta attraverso l’alimentazione e sotto forma di integratori.

A tavola la trovi negli agrumi, nei kiwi, nelle fragole, nei peperoni. Anche broccoli e cavolini di Bruxelles ne sono ricchi. Ed è uno degli integratori raccomandati per la pelle. Infatti è un potente antiossidante: contrasta i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce e dell’insorgenza di rughe, macchie scure e altri segni del tempo.

Come abbiamo visto poi stimola la produzione di collagene, aiutando a prevenire rughe, cedimenti cutanei e perdita di tono. Aiuta anche a proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV, riducendo il rischio di eritema solare, scottature e iperpigmentazione, e a ridurre la produzione di melanina, responsabile del colorito della pelle.

Anche la Vitamina E, nota anche come tocoferolo, è molto importante per pelle: ha le stesse proprietà benefiche della vitamina C e inoltre favorisce la guarigione delle ferite e aiuta a ridurre le cicatrici.

Gli acidi grassi omega-3, integratori essenziali per la salute e la bellezza della pelle

Assumere regolarmente acidi grassi omega-3 attraverso l’alimentazione o con integratori specifici può aiutare a mantenere la pelle idratata, elastica, luminosa e protetta dai danni esterni.

Favoriscono infatti la produzione di collagene ed elastina, contrastando rughe e linee sottili. Gli omega-3 sono potenti antiossidanti e combattono i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle.

Aiutano a mantenere l’idratazione della pelle, rendendola più morbida, elastica e luminosa. Le loro proprietà antinfiammatorie inoltre aiutano a ridurre l’arrossamento, il gonfiore e l’irritazione cutanea e alleviano i sintomi di condizioni come acne, eczema e psoriasi.

Gli altri integratori per la pelle

Altri alleati preziosi per la salute e la bellezza della pelle sono lo zinco e il selenio. Se la nostra alimentazione ne è carente, possiamo assumerli sotto forma di integratori, perché come gli acidi grassi omega-3 anche questi due minerali aiutano a contrastare la proliferazione dei batteri responsabili di infezioni della pelle e riducono arrossamenti e irritazioni cutanee.

Tra gli integratori consigliati per la pelle c’è anche il coenzima Q10, noto anche come ubiquinone, che è una molecola naturalmente presente nelle cellule del nostro corpo e svolge un ruolo fondamentale nella produzione di energia, favorendo il rinnovamento cellulare.

Alcuni integratori per problematiche specifiche della pelle

Pelle matura con rughe: Vitamina C, collagene, coenzima Q10 e retinolo.

Pelle secca: Acido ialuronico e omega-3.

Pelle acneica: Zinco e probiotici.

Pelle secca e sensibile: Acido ialuronico, ceramidi e omega-3.

Donne in menopausa: Vitamina D, vitamina K, magnesio, vitamina B e omega-3.

Se hai qualsiasi dubbio o domanda chiedi sempre al tuo medico curante perché lui saprà indicarti la scelta migliore nel tuo caso!