La vitamina C, quali benefici apporta al nostro organismo e in quali alimenti la ritroviamo. Scopriamola meglio.

La vitamina C o acido ascorbico, è una delle vitamine idrosolubili di fondamentale importanza per il nostro organismo. Deve essere inserita con la dieta, in quanto il nostro organismo non è in grado di sintetizzarla, quindi è importante conoscere quali sono gli alimenti che la contengono.

La vitamina C è una molecola molto delicata, è poco stabile alle alte temperature e inoltre è consigliabile consumare gli alimenti che la contengono il prima possibile dopo la raccolta e la maturazione.

Scopriamo quali sono le proprietà della vitamina C e in quali alimenti la ritroviamo.

La vitamina C: quali benefici apporta al nostro organismo

La vitamina C è una molecola molto importante per lo sviluppo del nostro organismo, che si deve integrare con la dieta perchè il nostro organismo non riesce a sintetizzarla.

Ha diverse proprietà ecco quali:

prevenire emorragie capillari

blocca l’invecchiamento del corpo e l’azione distruttiva dei radicali liberi

stimola la guarigione delle ferite

previene l’invecchiamento

assorbe il ferro da parte dell’organismo.

bilancia inoltre i livelli di vitamina E

La dose giornaliera di vitamina C raccomandata è pari a 75 mg per le donne e 90 mg per gli uomini. Se l’organismo quando presenta una carenza di vitamina C, si può manifestare lo scorbuto, che causa:

stanchezza

debolezza

dolori muscolari

mancanza di appetito

In casi più seri la carenza di acido ascorbico, può causare:

emorragie a livello cutaneo

tumefazione

gonfiore delle gengive

sanguinamento dal naso

indebolimento delle ossa e delle cartilagini articolari

denti indeboliti denti

Alimenti che contengono la vitamina C

Gli alimenti in cui è contenuta maggiormente la vitamina C sono frutta e verdura soprattutto negli agrumi.

Il problema di questa molecola è l’instabilità in quanto, si distrutte con:

cottura

conservazione

esposizione all’aria e alla luce

Motivo per cui è consigliabile utilizzare alimenti crudi per poterla assimilare di più, quindi più freschi e meno cotti sono gli alimenti, maggiore è la quantità di vitamina in essa contenuta. Il metodo di cottura migliore è la cottura nel microonde, con il vapore e la frittura rapida, così da preservare la disponibiltà della vitamina E.

Ecco gli alimenti da prediligere nella propria dieta.

1- Uva

Ottima fonte di vitamina C, inoltre contiene anche sali minerali come: lo zinco, il potassio, il magnesio e il ferro. Oltre alla vitamina C contiene le vitamine del gruppo B e A. Inoltre mangiando l’uva si possono beneficiare di altre sostanze nutritive come il resveratrolo, un antiossidante presente nella sua buccia, che funge da antiaggregante piastrinico e fluidificante del sangue. Il succo di uva è indicato nelle diete disintossicanti e depurative e contiene 340 mg di vitamina C per 100 g.

2- Ribes nero

Il ribes nero contiene sia la vitamina C che gli antiossidanti, in particolar modo i polifenoli, antociani e caroteni. Integrare nella dieta questo frutto inoltre favorisce:

microcircolazione

favorisce la diuresi

fortifica i capillari

antistaminico naturale.

Questo frutto insieme all’acido per combattere l’anemia e non solo, inoltre è un frutto ricco di vitamina A e E, che contribuisce a proteggere la pelle dall’invecchiamento. Contiene 200 mg di vitamina C in 100 g di prodotto.

3- Prezzemolo

E’ una pianta appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, è ricca in vitamina C, molto utile per il nostro organismo, grazie alle innumerevoli proprietà:

antiossidante

digestiva

diuretica

antibatterica

antidiabetica.

Il prezzemolo contiene 162 mg in 100 g di prodotto.

3- Peperoni

Il peperone appartiene alla famiglia delle Solanacee ed esistono di varie forme, colori e grandezze. Quello rosso e giallo, a parità di peso, contengono circa 4-5 volte più vitamina C di un’arancia fresca.

I peperoni sono ricchi di antiossidanti, quindi molto utili a contrastare i danni dei radicali liberi, e non solo migliorano la vista grazie al contenuto di betacarotene, vitamina E e luteina.

Il contenuto di vitamina C in quelli gialli, è di circa 183,5 mg di vitamina C pari al 305,83% del fabbisogno giornaliero.

4- Cime di rapa

Le cime di rapa sono una buona fonte di Vitamina C, apportano 110 mg se vengono mangiate crude, 86 mg se cotte.

Oltre a fornire vitamina C esplica le seguenti proprietà:

disintossicanti

mineralizzanti

antianemiche

proteggono e rinforzano le ossa: grazie alla quantità di calcio

mantiene il buon umore: per la presenza di magnesio clorofilla

previene il tumore

funzione battericida

regola la pressione arteriosa

abbassa il livello di colesterolo

proprietà antinfiammatorie.

5- Rucola

La rucola è indicata nelle diete dimagranti in quanto è poco calorica, è una fonte di sali minerali, vitamine e antiossidanti. Grazie alle vitamine in essa contenute aiutano a rinforzare le funzioni del fegato e a migliorare la qualità del sangue.

In 100 grammi di rucola sono presenti 110 mg di vitamina C.

6- Kiwi

E’ uno frutto piccolo che racchiude in se una gran quantità di vitamina C, circa 85 mg in 100 g di frutto, una quantità eccessiva che ci permette di fare un bel pieno.

Inoltre è ricco di potassio e vitamina E, rame, ferro ed è utilissimo per regolare la funzionalità cardiaca e la pressione arteriosa. Se si vuole apportare la giusta quantità di Per soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina C è sufficiente consumare un kiwi al giorno.