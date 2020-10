Mattino 5, Dayane Mello smascherata: “Non voleva stare con sua figlia”

Dayane Mello è stata smascherata da Biagio D’Anelli a Mattino 5, che ha raccontato quello che sarebbe il suo reale rapporto con la figlia.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse del talk di Mattino 5 dedicato alla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip. Federica Panicucci ha mandato in onda i momenti più importanti avvenuti durante il corso della puntata, tra cui l’acceso confronto tra Franceska Pepe e i suoi ex compagni di viaggio. In particolar modo ha mostrato il momento in cui la Pepe ha accusato Dayane di non svolgere il ruolo della madre, nonostante in casa abbia pianto per sua figlia.

In studio, come facilmente immaginabile, l’argomento ha fatto discutere e non poco, ma Biagio D’Anelli ha servito quelle che possono essere definite delle vere e proprie dichiarazioni choc. Che cosa ha rivelato?

L’opinionista ha raccontato che Dayane, ha è riuscita a sentire sua figlia, non possa moltissimo tempo con sua figlia e non perché sarebbe impegnata con il suo lavoro, come rivelato da lei stessa, ma perché sarebbe più interessata a fare la bella vita, ma non solo perché lui avrebbe avuto modo di confrontarsi con i diretti interessati e la realtà dei fatti sarebbe purtroppo ben lontana da quella confidata nella casa.

Biagio D’Anelli ha smascherato Dayane Mello a Mattino 5, raccontando anche un inedito retroscena sul lockdown.

Biagio D’Anelli contro Dayane Mello a Mattino 5: “Era infastidita da lei”

Biagio D’Anelli ha raccontato che Dayane Mello ha avuto l’opportunità di poter trascorrere il periodo del lockdown con sua figlia, che ci sarebbe stato addirittura un biglietto pronto per farle ricongiungere, ma che lei avrebbe gentilmente declinato la possibilità che si sarebbe presentata, ma non solo.

Secondo l’opinionista di Federica Panicucci a Mattino Cinque, la concorrente del Grande Fratello Vip, tra l’altro il padre di sua figlia Stefano Sala ha smascherato la produzione, avrebbe preferito viaggiare nella business class piuttosto che quella in cui viaggiava sua figlia perché infastidita da lei e dai possibili pianti.

In studio hanno però fatto notare che quest’episodio, qualora fosse accaduto durante il periodo del reality show di canale 5, a cui ha preso parte anche il padre di sua figlia durante la terza edizione, non dipendeva da lei ma dalla produzione che farebbe viaggiare i concorrenti nella classe business e i parenti in quella economica.

“Sì, capisco le esigenze lavorative, ma io da mamma avrei preferito viaggiare con i miei figli, indipendentemente dalla classe” ha replicato la conduttrice sulla scelta di Dayane.

Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip, dove ieri c’è stato un acceso confronto con Franceska Pepe, avrà sicuramente modo, se vorrà, di fare chiarezza sull’argomento, visto che al di fuori del programma non si fa che parlare di altro per quanto riguarda il suo personaggio.