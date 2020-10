Dayane Mello, pianto disperato per Sofia: poi la sorpresa al GF Vip

Dayane Mello, dopo il pianto disperato per la mancata telefonata della figlia Sofia, ritrova il sorriso al GF Vip per una dolce sorpresa.

Non è stata una notte facile per Dayane Mello nella casa del Grande Fratello vip 2020 che, però, ha ritrovato il sorriso e la voglia di restare nella casa dopo un pianto disperato e una crisi di panico dovuta alla mancata telefonata della figlia Sofia. Essendo stata l’unica a non ricevere la chiamata della figlia, dopo la puntata con Alfonso Signorini, la Mello si era lasciata andare alle lacrime amare pensando che fosse accaduto qualcosa a sua figlia. Dopo le rassicurazione di Stefania Orlando e una notte agitata, Dayane ha ricevuto la sorpresa più bella.

Dayane Mello, la sorpresa più bella al Grande Fratello Vip 2020

Sorridente e al settimo cielo, dopo aver pianto per la figlia Sofia, Dayane Mello racconta all’amica Adua Del Vesco di aver sentito la sua voce al telefono. “Che amore che è. Mi ha detto ‘mamma sai che ho un ragazzo che mi corteggia? Mi manda dei bigliettini e papà è molto arrabbiato’. Poi ha detto che suo fratello è cresciuto, che stava facendo una passeggiata con il papà. L’ho sentita serenissima e mi ha detto che mi guarda la mattina”, ha raccontato la Mello.

Poi ha aperto il proprio cuore anche a Myriam Catania: “Ho sentito Sofia. Sta bene, è felicissima, è contenta. Si sta godendo suo fratello e dice che mi ama tantissimo”, ha raccontato Dayane che poi confessa a Myriam di temere il momento in cui Sofia, ormai grande, si staccherà per cercare la propria indipendenza.

Il sabato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dunque, per Dayane, è iniziato nel migliore dei modi. Dopo aver pianto tantissimo, facendo preoccupare i suoi compagni d’avventura, ha ritrovato non solo il sorriso, ma anche la forza per affrontare l’avventura nella casa speranzo di superare il televoto dove è in sfida con Maria Teresa Ruta e Myriam Catania. Forte dell’energia che le ha trasmesso la figlia, riuscirà a superare la nomination?