Andrea Zelletta litiga con Francesca Pepe: “Ti hanno menata poco” – VIDEO

Francesca Pepe ha fatto innervosire Andrea Zelletta durante la diretta del Grande Fratello Vip chiamandolo comodino.

Andrea Zelletta, durante il corso della settimana, si è lamentato di non avere una presenza molto ingombrante durante le dirette del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Anzi, spesso e volentieri lo spazio che gli viene dedicato è completamente inesistente, in quanto si interessa poco alle dinamiche nate all’interno della casa più spiata d’Italia, tant’è che il popolo della rete lo ha soprannominato Comodino, proprio per la sua scarsa partecipazione.

La cosa non gli è andata giù più di tanto, visto che anche i suoi compagni di viaggio lo hanno dipinto come tale e questa sera ha letteralmente perso la calma, dopo che la regia ha censurato la sua fidanzata, quando Francesca Pepe dallo studio ha voluto salutarlo in collegamento, dandogli proprio del comodino.

“Ciao comodinoo, ma quando li apri questi cassetti?” ha provocato la modella, facendolo andare su tutte le furie. “Ma stai zitta, sei malvagia e cattiva. Senza educazione, i tuoi genitori te ne hanno date poche da piccola” ha risposto lui. “Io una come te manco la calcolo, se la vedo la schivo” ha aggiunto.

Francesca Pepe ha provocato Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip e nonostante lui sia andato su tutte le furie, il pubblico del web ha apprezzato e non poco l’uscita di lei.

Francesca Pepe provoca Andrea Zelletta: lui scoppia in lacrime al GF Vip

Andrea Zelletta, dopo aver perso la calma con Franceska Pepe, è scoppiato in lacrime durante la diretta del GF Vip.

L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver discusso con lei, sembrerebbe non aver incassato il colpo, anche perchè forse l’appellativo di concorrente comodino inizia a stargli stretto e vorrebbe che a casa arrivasse un messaggio completamente diverso della sua persona rispetto a quello che sta effettivamente arrivato.

Il problema, se così si può dire, è che il pubblico da casa la pensa esattamente come l’ex concorrente di Alfonso Signorini e non solo, visto che pure Tina Cipollari non si ricorda chi fosse. Evidentemente la sua persona non è riuscita ad emergere in un contesto del genere, contrariamente a quanto è successo negli studi di Uomini e Donne e nemmeno più di tanto visto che l’opinionista di Maria De Filippi, nonostante ci avesse trascorso tre mesi insieme, non aveva un ricordo di lui, tanto da far sorgere il dubbio: Andrea Zelletta è il comodino del GF Vip o è semplicemente un ragazzo che non ama le discussioni?

Visualizza questo post su Instagram @franceskapepe sa sempre come lasciare il segno nella Casa… 😳🔥 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 12 Ott 2020 alle ore 1:51 PDT

Francesca Pepe al Grande Fratello Vip, che ha litigato con Irene Ghergo, autrice del programma, come fatto notare Alfonso Signorini stesso, è sicuramente una delle persone che più fanno e hanno fatto discutere in questa quinta edizione del reality show di canale 5 e a noi piace proprio così com’è.