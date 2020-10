Enock Barwuah al GF Vip: chi è la fidanzata Giorgia – FOTO

Finalmente è stato mostrato per la prima volta il volto di Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah, concorrente del GF Vip. Ecco chi è lei.

Enock Barwuah è stato scelto da Alfonso Signorini come uno dei concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il calciatore, fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non ha mai nascosto di essere fidanzato, ed anche felicemente, con Giorgia. Durante il suo percorso, infatti, ha parlato più volte di lei, sottolineando quanto sia importante per lui e di come gli abbia stravolto la vita. Tanto da far nascere nel pubblico da casa il desiderio di saperne di più, ma in rete non si trova nulla legato a lei.

Il fratello di Mario Balotelli, che ha perso la calma con Tommaso Zorzi, non ha mai pubblicato una foto con lei o di lei sul suo profilo social, tant’è, visto il caso di Pamela Prati, da far sorgere il dubbio che esiste realmente questa fantomatica fidanzata.

Stasera però il mistero è stato risolto perché Enock Barwuah ha incontrato Giorgia al Grande Fratello Vip ed il pubblico ha potuto finalmente scoprire chi è lei.

GF Vip: Enock Barwuah “incontra” la fidanzata Giorgia

Alfonso Signorini ha chiamato Enock Barwuah in confessionale per fargli una doppia, anzi tripla, sorpresa. Prima gli ha permesso di poter incontrare, rigorosamente in video chiamata, suo fratello Mario Balotelli, che ha letto un messaggio scritto dalla loro madre, e dopo si è comparsa sullo schermo anche la famosa Giorgia!

Purtroppo di lei non si hanno molte notizie, se non che ha rubato il cuore del calciatore, che ha ricevuto una dedica da Myriam Catania, ma per la prima volta finalmente il pubblico ha potuto vedere com’è fatto il suo viso, visto che erano ben quattro settimane che si chiedeva come era fatto.

Giorgia, la fidanzata di Enock del GF Vip, è apparsa più innamorata e bella che mai, tanto da lasciare il concorrente di Alfonso Signorini senza parole, che non si aspettava di certo una sorpresa dal genere, considerato anche che è molto timido e riservato per quanto concerne la sua vita privata.

Durante la sorpresa di Enock Barwuah al Grande Fratello Vip è apparso anche Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, nonché suo migliore amico.