GF Vip censura Natalia Paragoni: il messaggio per Andrea Zelletta

Il GF Vip ha censurato Natalia Paragoni che si era recata fuori la casa per parlare con Andrea Zelletta. Ecco cosa voleva dirgli.

Natalia Paragoni è rimasta un po’ in sordina durante quest’esperienza di Andrea Zelletta, suo fidanzato, al GF Vip. L’ex corteggiatrice ha più volte rivelato che non ha alcuna intenzione di fare lo show, in quanto questa è l’esperienza del suo compagno e non la sua ed è giusto che il pubblico del piccolo schermo si concentri su di lui e non sulla loro storia.

Peccato che il pubblico non abbia preso così in simpatia Andrea, che ha fatto uno scivolone sulle mamme della casa, che non sembra essere interessato alle dinamiche del programma, tant’è che insieme a Tommaso Zorzi lo ha rinominato “comodino”, proprio a sottolineare la sua poca attività nel reality show di Alfonso Signorini.

La fidanzata, dopo averlo difeso su Instagram, ha deciso di passare all’azione e di recarsi fuori la casa più spiata d’Italia per portare un messaggio di incoraggiamento al suo fidanzato. Peccato però che le cose non siano andate come previsto e la produzione abbia scelto di alzare il volume della musica per non permettere a Zelletta di ascoltare le sue parole. Tant’è che quest’ultimo non si è nemmeno accorto della sua presenza.

Il GF Vip ha censurato Natalia Paragoni, ma ecco cosa ha rivelato lei sui social poco prima di passare all’azione, che non è di certo andata come sperato.

Natalia Paragoni difende Andrea Zelletta al GF Vip: “Non è un comodino”

Natalia Paragoni, come anticipato, ci ha tenuto a difendere il suo compagno, che è stato accusato dal pubblico da casa e da alcuni concorrenti come un comodino, poco reattivo alle dinamiche del Grande Fratello Vip, affermando che lui non è di certo un semplice oggetto di arredamento si sta mostrando per quello che realmente è e a lui non piace prendere parte alle discussioni soltanto per farsi notare.

“In queste settimane ho deciso di non espormi più tanto, ignorando sia critiche sia complimenti, perché ritengo sia giusto dal punto di vista lasciare che Andrea si viva quest’esperienza senza che io che possa influenzarlo in qualche modo” ha subito precisato la fidanzata di Andrea Zelletta, che è stata ignorata da lui in più occasioni.

“Adesso però ho deciso di rompere il silenzio. In quanto stiamo parlando di un reality show e come tale va considerato e non come un lavoro“ ci ha tenuto a precisare lei. “Sto notando che fuori dalla casa c’è un certo accanimento nei suoi confronti e lo trovo decisamente fuori luogo ed anche eccessivo, visto che qualsiasi cosa dica viene preso di mira“ ha spiegato sul suo profilo Instagram. “Lui si comporta nella casa come farebbe nella vita reale. Certo, mi rendo conto che possa non piacere ma attaccarlo in continuazione sulla base del nulla non mi va giù onestamente” ha aggiunto.

“Se una persona non litigata con gli altri in continuazione, non vuol dire che sia un comodino o che non abbia un pensiero tutto suo“ ha spiegato lei. “Semplicemente non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a discutere di cose che fondamentalmente non lo riguardano e non è di certo l’unico che in casa si comporta così” ha aggiunto ed infatti è anche Enock è stato criticato per questo motivo. “E’ una questione caratteriale e mi spiace perché io lo conosco e so di certo che non è una persona finta come stanno cercando di farlo passare”.

“Lui è semplicemente se stesso e questo forse non va bene ai fini del gioco” ha concluso Natalia Paragoni su Andrea Zelletta al GF Vip. “Un reality show, per me, ribadisco, significa mostrare al pubblico come si è realmente e questo non deve trasformarsi in una colpa o evidentemente ho capito male io come funzionano le cose” ha aggiunto. “Volevo ringraziare, invece, chi continua a sostenerlo nonostante tutto”.

Natalia Paragoni ha difeso Andrea Zelletta, che purtroppo non sembra aver fatto breccia nel cuore del pubblico del Grande Fratello Vip. Tant’è che nemmeno Tina Cipollari non si ricordava di lui.