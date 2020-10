Tina Cipollari su Andrea Zelletta al GF Vip: “Non mi ricordavo chi fosse”

Tina Cipollari, intervistata da Leggo, ha ammesso di non ricordarsi di Andrea Zelletta per poi sbilanciarsi su Giulia De Lellis e Gemma.

Tina Cipollari è senza dubbio uno dei volti più amati di Uomini e Donne e non solo. Il successo tra il pubblico di canale 5 va ben oltre gli studi Elios di Roma, ma raggiunge anche i tanti utenti della rete che amano utilizzare le sue frasi più iconiche come ironiche gif da sfoggiare nei vari post presenti sul web.

Tina, recentemente intervistata dal portale Leggo, si è raccontata come non mai prima d’ora e tra una confessione e l’altra sulla sua vita e sul suo ruolo di opinionista nel dating show di Maria De Filippi, dove è apparsa più in forma che mai, ha ammesso di chiudere in ogni rapporto con tutti i personaggi che passano per il programma. Tant’è che non si ricordava nemmeno chi fosse Andrea Zelletta del GF Vip, che qualche anno fa ha ricoperto il ruolo di tronista.

“Una volta finito il loro percorso a Uomini e Donne, non ho più contatti con nessuno” ha ammesso l’opinionista durante il corso dell’intervista. “Io li incontro unicamente quando registriamo la puntata, ma non andiamo oltre e non li voglio vedere” ha aggiunto ironica. “Spesso non mi ricordo nemmeno i loro nomi e finisco e con il fare brutte figure” ha confidato. “Al Grande Fratello, quest’anno c’è Zelletta ma devo ammettere che ho fatto fatica per capire chi fosse“ ha aggiunto. “Mi dicevo di conoscerlo, ma non mi ricordavo chi fosse”.

Tina Cipollari non si ricordava chi fosse Andrea Zelletta, che ieri ha finalmente parlato del suo rapporto con Natalia Paragoni, ma per fortuna si ricorda di aver conosciuto Giulia De Lellis e per lei ha speso soltanto belle parole.

“Non tutti quelli che scelgono di prendere parte al programma possiedono un certo carisma o sono telegenici” ha ammesso l’opinionista. “Io quando ho conosciuto Giulia era piccolissima, ma si vedeva che era una tipa tosta che riusciva a rimanerti impressa” ha spiegato. “Non era una di quelle corteggiatrici mosce, lei era diretta e spontanea. Se ne fregava del ricevere le critiche, incluse quelle che le facevo io“ ha ammesso, ricordando che il loro rapporto non era di certo idilliaco.

“Aveva un obiettivo e l’ha raggiunto. Spesso è una questione caratteriale, un’abilità che non tutti hanno” ha concluso la Cipollari su Giulia De Lellis. “Se piaci al pubblico, che a volte è strano, hai svoltato” ha aggiunto.

Gemma Galgani invidiata da Tina Cipollari? Lei: “Non temo nessuna”

Tina Cipollari, durante il corso dell’intervista, non poteva di certo non parlare del suo rapporto con Gemma Galgani. Rapporto tutt’altro che pacifico che, diciamocela tutta, è così amato del pubblico del Trono Over di Uomini e Donne.

“So che al di fuori posso apparire come una persona molto dura, ma posso garantirvi che non lo sono per niente” ha spiegato l’opinionista. “Anche per le cose che dico contro di Gemma, per carità le penso, ma non ho un copione” ha aggiunto. “Basta pensare che spesso Maria, mentre registriamo la puntata, mi blocca ma lei non lo fa con cattiveria” ha proseguito facendo riferimento alle registrazioni, tra l’altro le ultime anticipazioni hanno fatto parecchio discutere. “Lo fa per me”.

“Tra me e Gemma è tutto quanto vero, io la detesto“ ha ammesso sorridendo. “La trovo una donna finta, un personaggio costruito da come si muove a quando parla. Sembra quasi si metta a riflettere bene prima di fare qualsiasi cosa” ha proseguito Tina Cipollari contro Gemma Galgani. “Si è costruita un personaggio che non è affatto reale” ha aggiunto per poi chiarire una volta e per tutte se lei prova una sorta di invidia per la sua nemica amatissima.

“Sono molto sicura di me, possono piazzarmi accanto anche Belen o la donna più bella dell’universo, ma io non temo nessuno“ ha aggiunto senza fare troppi giri di parole. “Tra me e Gemma non c’è alcun tipo di competizione, però andiamo: potrei mai vederla come una mia antagonista?” ha chiesto in maniera retorica.

“Lei non ha nulla che io possa in qualche modo invidiarle” ha osservato Tina, che sembra essere pronta per il matrimonio con il suo nuovo compagno. “Se devo invidiare qualcuno, invidio qualcuno che ha qualcosa che io non ho” ha spiegato. “Lei ha 70 anni, è una donna sola, abbandonata che non fa altro che elemosinare affetto a destra e a manca. Cosa mai posso invidiarle?” ha dichiarato lanciando una delle sue solite provocazioni.

“A me non mi leva niente nessuno e io ho lo spazio che merito di avere e che ho sempre avuto” ha concluso. “Ho il mio ruolo in tv da ormai 20 anni, ne sono successe di cosa là dentro ma io resto sempre un personaggio unico” ha aggiunto. “Non sopporto il suo carattere, non lo tollero e vi dirò: forse è lei che è gelosa di me“.

Gemma Galgani sceglierà di rispondere a queste nuove frecciate destinate a lei da parte dell’opinionista di successo di canale 5? Staremo a vedere.

Tina Cipollari prima di Uomini e Donne si è raccontata come non mai, ammettendo anche che il suo provino per Maria de Filippi è nato per gioco in quanto al suo posto sarebbe dovuta esserci sua sorella ma che lei all’ultimo ha scelto di tirarsi indietro a causa del troppo imbarazzo. Il resto, come il fedele pubblico di canale 5 sa bene, fa parte della storia del dating show.