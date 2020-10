Anticipazioni Uomini e Donne del 2/10: Maria furiosa con una corteggiatrice

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono ancora una volta Maria De Filippi perdere la calma con una corteggiatrice.

Maria De Filippi oggi ha registrato un nuovo appuntamento di Uomini e Donne e il portale di News Ued ha pubblicato in anteprima ciò che è successo negli studi Elios di Roma.

Anche questa volta per la conduttrice non è di certo una puntata facile da condurre, visto che ancora una volta è stata messa a dura prova la sua pazienza. Che cosa è successo? Una corteggiatrice, Camilla ha scritto al tronista Gianluca di farle una sorpresa, chiedendogli di andarla a prendere sotto casa.

Fin qui nulla di male, visto che nelle scorse edizioni i tronisti hanno sempre fatto sorprese del genere alle proprie corteggiatrici, ma in tempi come questi, dove c’è nel mondo una pandemia, è meglio evitare visto che facendo sorprese del genere non si possono garantire tutti i parametri di sicurezza che vengono adottati in studio. Tra l’altro la conduttrice ha anche svelato di recente perché sta seduta sugli scalini e non vaga per lo studio durante la registrazione del suo dating show.

Per questo motivo Maria De Filippi si è arrabbiata con una corteggiatrice, in quanto non avrebbe mai dovuto fare una richiesta del genere, che ovviamente non è stata esaudita dalla produzione e del tronista, ma le sorprese non finiscono di certo qui perché le anticipazioni di Uomini e Donne del 2 ottobre danno grandi soddisfazioni anche per i fan di Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Nicola bacia un’altra: la reazione di Gemma

Nicola Vivarelli nella registrazione di oggi ha definitivamente voltato pagina dopo la conoscenza con Gemma Galgani.

Il giovane, infatti, ha baciato Angelica, una ragazza molto bella con cui sembra aver instaurato un certo feeling, ma come avrà reagito la dama di Torino che nelle precedenti registrazioni aveva avuto un crollo?

Gemma non ha dato molta importanza al gesto, la sua conoscenza con Sirius è ormai giunta al termine e si gode la frequentazione con Biagio con cui c’è scappato perfino un bacio! Quest’ultimo, da vero romanticone, le ha regalato perfino un’orchidea. Peccato che anche altre dame sembrano aver ricevuto lo stesso fiore e tra queste spunta il nome di Aurora, con cui la dama torinese non è di certo in ottimi rapporti.

La registrazione di Uomini e Donne del 2 ottobre vede ancora una volta le dame Carlotta e Roberta contendersi lo stesso uomo e, proprio come la precedente, la bionda dama sceglierà di farsi da parte per permettere alla sua collega di parterre di poter chiarire alcune incomprensioni tra loro.

Le anticipazioni del Trono Classico sono finite qui con la furia di Maria? Assolutamente no. Sophie è alle prese nel conoscere nuovi corteggiatori, mentre Davide è stato bacchettato dalla conduttrice che lo ha invitato a darsi una svegliata con le ragazze che frequenta. Per quanto riguarda Jessica, invece, oggi è stata mandata in onda la sua scelta.