Ilary Blasi compie 45 anni: carriera, svolte e una nuova fase tutta da scrivere

Oggi Ilary Blasi compie 45 anni e, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e la successiva tempesta mediatica che l’ha travolta, sembra esser tornata più forte e serena che mai

Ilary Blasi è nata a Roma, il 28 aprile del 1981. Sebbene il suo forte ed evidente attaccamento a questa città, le sue radici sono marchigiane da parte di sua mamma e lei non le ha mai dimenticate, anzi, forse hanno proprio contribuito a conservare quella spontaneità che la contraddistingue.

In molti ricordano il suo primo provino per Miss Italia all’età di quasi 18 anni, o il debutto da Letterina a Passaparola nei primi anni 2000, ma in quanti ricordano, invece, la sua primissima comparsa in Tv a soli 3 anni, accanto a Mariangela Melato, nella pubblicità dell’Olio cuore? Beh, dai fotoromanzi della casa editrice Lancio e dagli innumerevoli video che l’hanno vista cimentarsi in stacchetti iconici al fianco di Silvia Toffanin (attuale moglie di Pier Silvio Berlusconi, nonché una delle sue più care amiche), appare evidente che questa donna fosse destinata a stare sotto i riflettori.

Ilary Blasi: caduta e rinascita di una protagonista

La svolta arriva nel 2006 quando, insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello, conduce la 56° edizione del festival di Sanremo, non certo una delle migliori, ma sicuramente una grandissima vetrina. Da lì a poco, infatti, nel 2007 arriverà la chiamata de Le Iene che vedrà Ilary Blasi come uno dei volti più riconducibili alla trasmissione fino al 2015, anno in cui la showgirl lascerà il programma in vista della futura maternità che porterà alla nascita della sua terza figlia, Isabel. Il 2016 è stato l’anno della prima edizione del Grande Fratello VIP, come la seconda nel 2017 e la terza del 2018, che l’hanno vista protagonista, come per l’anno corrente, della conduzione del reality più seguito d’Italia. Ma in questi anni di mezzo cosa è successo?

Lei, etichettata da sempre solo come la letterina bionda al fianco di uno dei calciatori più amati d’Italia; lui, Francesco Totti, l’ottavo Re di Roma, nonché colui che la tradì con Flavia Vento a pochi giorni dalle nozze. Eppure questa coppia faceva sognare, sembrava indistruttibile. Totti e Ilary sembravano il racconto di una favola, entrambi così diversi ma così simili. Tutto ha un inizio, però, ed anche una fine e questa fine arrivò nel luglio del 2022.

Dopo la smentita a Febbraio dello stesso anno, nell’estate del 2022 la coppia fece due comunicati stampa separati per annunciare la fine del matrimonio. Da quel momento in poi si scatenò una tempesta mediatica dove ogni movimento forniva materiale da utilizzare nelle prime pagine. E poi spuntarono le foto con Noemi Bocchi, le battaglie per le borse e per gli orologi, il pensiero per il mantenimento, la casa e la custodia dei figli. Insomma, sembravano puntate di una soap opera infinita ma che continuava ad appassionare tutti.

Ilary Blasi, travolta dal tribunale pubblico e dal dolore per la fine della storia d’amore con il papà dei suoi tre figli, decide di reagire, di metterci la faccia, di non tirarsi indietro. Nel Novembre del 2023, infatti, esce il suo docufilm “Unica”. I più nostalgici noteranno che il nome non è certamente un caso e ricorderanno la volta in cui Francesco Totti, durante il derby Roma-Lazio del 2002, mostrò la famosa maglia con scritto “6 unica”. La Blasi riparte da lì e racconta la sua versione della storia, la sua scalata verso il successo, i retroscena degli scandali che l’hanno travolta, e poi la sua rinascita. Sembra quasi che con questo documentario abbia voluto tagliare di netto il cordone ombelicale che la vedeva relegata al ruolo di “moglie di”.

Dopo l’atteso divorzio con Francesco Totti ufficializzato il 21 marzo 2026, oggi Ilary appare più libera, consapevole e serena che mai. Ma non sarà anche merito di Bastian Muller? L’uomo, infatti, noto imprenditore tedesco con cui la showgirl fa coppia fissa ormai dal 2022, sembra averle donato una nuova luce, tra viaggi romantici e piccoli momenti autentici di coppia immortalati sui social. Ma quando avverrà il matrimonio? Per ora niente di certo, intanto i due si godono una vacanza dal sapore familiare sull’isola di Capri insieme alla piccola Isabel.

E dunque auguri ad Ilary Blasi, un esempio di donna che ha trovato il modo di splendere di luce propria.